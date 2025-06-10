Serdar Denktaş: “Karşımızda miadını doldurmuş bir DP var”

Kuracağı yeni siyasi partiyle ilgili açıklamalarda bulunan Serdar Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelecekteki en önemli teminat olduğunu vurgulayarak, bu inançla yola devam edeceğini söyledi.

Kuracağı yeni siyasi partiyle ilgili açıklamalarda bulunan Serdar Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelecekteki en önemli teminat olduğunu vurgulayarak, bu inançla yola devam edeceğini söyledi. Denktaş, DP’yi yeniden canlandırma girişimlerinin sonuçsuz kaldığını belirtti.

“Geçmişte hükümetin küçük ortağı olmamıza rağmen yanlışa yanlış diyebilen bir partiydik. Bugün ise karşımızda duruşunu kaybetmiş, miadını doldurmuş bir DP var” diyen Denktaş, partiye ekibiyle birlikte katılmak istediğini ancak kabul edilmediklerini ifade etti. Bu nedenle tek başına hareket etmeyi reddettiğini dile getirdi.

Kendisine yöneltilen “DP’nin iradesine gölge düşürüyor” eleştirilerine de yanıt veren Denktaş, “İradeye sahip olmadan, kendilerine söylenenleri konuşanlar iradeden bahsetmesin” diyerek partinin bugünkü yönetimini sert şekilde eleştirdi.