Serdar Denktaş: Yaşam hakkımızı korumak için kullanılacak ilk silah hukuk olmalı

Demokrat Parti'nin (DP) eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son dönemde aldığı kararlara karşı KKTC ve Türkiye tarafından herhangi bir somut adım atılmadığını belirterek, bu durumu eleştirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Denktaş, bazı çevrelerin ortaya koyduğu önerilerin ise durumu daha da çıkmaza sürüklediğini ve savaş çığırtkanlığına dönüştüğünü vurguladı.

Denktaş, "Oysa sonuçlanan bir dava var. Bu davayı güçlü bir savunmayla istinafa taşımak devletimizin görevi olmalıdır" diyerek, davanın sonucuna göre konunun uluslararası mahkemelere götürülmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamasında Annan Planı’nın mülkiyet bölümüne de dikkat çeken Denktaş, her ne kadar plan uygulamaya konmamış olsa da, bir Birleşmiş Milletler planı olması sebebiyle bu planın elde savunma unsuru olarak kullanılabileceğini kaydetti.

Serdar Denktaş, "Yaşam hakkımızı korumak için kullanılacak ilk ve en önemli silah hukuk olmalıdır" sözleriyle açıklamasını tamamladı.