Serdar Denktaş: Yeni bir partinin kuruluş aşamasındayız!

Serdar Denktaş, merkez siyasette konumlanacak yeni bir parti için kurucu kadronun oluşmaya başladığını açıkladı. Denktaş, iki devlet ve federasyon dışında üçüncü bir yol öneren yapının, CTP ve UBP’ye alternatif olacağını söyledi.

Deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, Kanal T’de Damla Dabis’in sunduğu “Saat 12” programına konuk oldu.

Denktaş, merkez siyasette konumlanacak yeni bir partinin kuruluş sürecinde olduklarını ve kurucu kadronun şekillenmeye başladığını açıkladı.

CTP ve UBP dışındaki bir seçeneği halkın önüne koymayı hedeflediklerini belirten Denktaş, Kıbrıs sorununda “iki devlet” ile “federasyon” seçenekleri arasındaki kamplaşmanın ötesinde, üçüncü bir yolun mümkün olduğunu savundu.

Kurulacak partide tamamen yeni yüzlere yer verileceğini söyleyen Denktaş, partinin resmen kurulduktan sonra cumhurbaşkanı adayının kim olacağının netleşeceğini belirtti.

Partinin ismine ise kurucuların birlikte karar vereceğini ifade etti.