Serdar Denktaş yeni parti hazırlıklarını sürdürüyor: Ülke sorunlarına seyirci kalamayız

Kıbrıs Türk siyasetinin önemli isimlerinden Serdar Denktaş, kuracağı yeni siyasi partiyle ilgili çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda toplumun farklı kesimleriyle temaslarını yoğunlaştıran Denktaş, son olarak Şanlıurfa Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Gazimağusa’daki üyeleriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada Denktaş, kurulacak olan yeni siyasi yapının temel ilkeleri, hedefleri ve vizyonu hakkında katılımcılara bilgi verdi. Siyasi çalışmalarda toplumsal temsiliyetin önemine vurgu yapan Denktaş, mevcut partilerle halk arasında büyük bir güven boşluğu oluştuğunu, bu boşluğun ancak halkın sesine kulak veren yeni bir yapıyla doldurulabileceğini ifade etti.

Ülkenin içinde bulunduğu sosyoekonomik sorunlara da değinen Denktaş, özellikle genç işsizlik, yolsuzluk, kamu yönetimindeki verimsizlik ve dışa bağımlılığın artması gibi konulara dikkat çekerek, “Yaşanan tüm bu sorunlara artık seyirci kalamayız. Siyaset halk için yapılır. Bizim de yola çıkış nedenimiz budur” dedi.

Yeni partinin kapsayıcı bir anlayışla tüm toplum kesimlerinin temsil edilmesini amaçladığını belirten Serdar Denktaş, parti programının temelinde şeffaflık, hesap verebilirlik, ekonomik kalkınma ve toplumsal uzlaşı olduğunu söyledi.

Toplantı sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Denktaş, parti kuruluşunun resmiyet kazanacağı tarihle ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, önümüzdeki günlerde kamuoyuna daha geniş bir açıklama yapılacağını kaydetti.