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Serdar Denktaş yeni partisinin adını ve logosunu açıkladı: TAM Parti

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Serdar Denktaş, “Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi”nin kurulduğunu duyurdu. Zeytin ağacı simgeli logoyla tanıtılan TAM Parti, siyaset sahnesine “adaleti yeniden inşa etme” mottosuyla giriyor.
Serdar Denktaş yeni partisinin adını ve logosunu açıkladı: TAM Parti

Serdar Denktaş, yeni siyasi parti kurma çalışmalarının sonuna geldiklerini ve partinin isminin “Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti)” olarak belirlendiğini duyurdu. Denktaş, partinin adını ve logosunu kamuoyuyla paylaştı.

TOPLUMSAL ADALET VE MÜCADELE PARTİSİ: TAM PARTİ

Denktaş, yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemizin içinde bulunduğu mevcut koşulların bir gerekliliği olarak, hayata geçirme sorumluluğu gösterdiğimiz yeni siyasi parti çalışmalarımızın sonuna yaklaşmaktayız” ifadelerine yer verdi. Parti kurucu üyelerinin ortak kararıyla belirlenen parti isminin “TAM Parti” olduğunu aktaran Denktaş, kısaltmanın “bütünlük, eksiksizlik, doğru an, doğru zaman, kesinlik ve netlik” gibi anlamlar taşıdığına işaret etti.

Parti logosunun zeytin ağacı olarak tasarlandığını belirten Denktaş, “Logomuz sadece bir görsel değil, bu toprakların insanı ve kültürüyle özdeşleşmiş, derin anlamlar taşıyan bir semboldür. Toprağa kök salmış bir zeytin ağacı olarak işlenmiştir” dedi.

ANA RENKLERİNDEN BİRİ "ECEVİT MAVİSİ" DİĞERİ GÜCÜN VE LİDERLİĞİN SİYAHI

Partinin ana renklerinin ise “Ecevit mavisi” ve siyah olduğunu belirten Denktaş, Ecevit mavisinin Kıbrıs Türklerinin toplumsal hafızasında özel bir yeri olduğunu vurgulayarak, bu tonun “umudun, yeniliğin ve sosyal adaletin” sembolü olarak tercih edildiğini söyledi. Siyahın ise “gücün, liderliğin ve mevcut koşullara başkaldırının rengi” olduğunu ifade etti.

Partinin temel hedeflerinden birinin siyasetteki çürümüşlüğü ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Denktaş, “Adaleti yeniden inşa ederek; haksızlık, hukuksuzluk, sistemsizlik düzeniyle mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ TAM ZAMANI!"

Serdar Denktaş, partinin kadroları, tüzüğü, manifestosu, vizyonu ve projelerinin ise yakında yapılacak bir basın toplantısıyla açıklanacağını duyurdu. Açıklamasını “Şimdi TAM Zamanı!” diyerek tamamladı.

 

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