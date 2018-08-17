Serdar Denktaş'ın 23 bin TL'lik bisikleti dış basında konu oldu

Serdar Denktaş'ın makam aracını bırakıp 23 bin tl'lik bisiklet kullanması, "Makam aracını bıraktı, 23 bin TL'lik bisiklet aldı" başlığıyla dış basında konu oldu

Sputnik Türkiye, Serdar Denktaş'ın 23 bin TL'lik bisikletini haber yaptı. "Makam aracını bıraktı, yerine 23 bin liralık bisiklet aldı" başlığıyla verilen haberin satır başları şöyle:

"Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın dövizdeki artış nedeniyle makam aracı kullanmadığı, yerine bisiklete bindiği yönündeki açıklamaları tartışma yarattı.

Kuzey Kıbrıs medyası, Denktaş'ın bindiği bisikletin fiyatının 3 bin 500 Euro olduğunu duyurdu. Bisikletin Euro olarak satıldığı belirtilen haberlerde, bakanın 23 bin TL'lik bisikletle işe gidip geldiği ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmeye de bisikletle gelen Denktaş, "Dolar bize uymuyorsa, biz dolara uymalıyız" demişti."