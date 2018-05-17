Serdar Denktaş'tan yerel seçim açıklaması... 4'lü ittifak var mı?

Havadis Gazetesi'nden Duygu Alan'ın haberine göre Serdar Denktaş yerel seçimlerde hükümet ittifakının olmadığını açıkladı.

Serdar Denktaş, KKTC seçim sistemini hakkında da yorumda bulundu, Demokrat Parti’nin (DP) yerel seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Denktaş, “Lefkoşa ve Tatlısu’da seçimi biz alacağız. Mağusa ve Vadili’de de öyle görünüyor. 13 bölgede de desteklediğimiz bağımsız adaylar var ve bunlardan birkaçı da yüksek ihtimal ile seçimi alacak” dedi.

Yerel seçimlerde 4 koalisyon ittifakının ise söz konusu olmadığını dile getiren Serdar Denktaş, “Olabilir mi diye 4’lü koalisyon ittifakı konuşuldu ancak olmadı. İki parti birbiri ile paslaşabilir ama 4’lü bir ittifak yok” dedi.