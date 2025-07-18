Serdaroğlu: İşverenler üzerindeki ‘hükümet yükünü’ almak lazım

İşçi Temsilcisi Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu şunları kaydetti:

Sayın Turgay Deniz beyin ve Metin Arhun beyin artık o görevlerde olmamaları lazım. İş barışını bozan iki baş aktördür kendileri. Daha masa toplanmadan hem Bakanın elini güçsüzleştiriyorlar hem de temsilcilerinin. Asgari ücret gündemimizde değil, ne demek? Bu birlikler ülke için çok önemlidir. Ticarettir bu. Bu ülkede üretim yok. Üretimi canlandırmadığımız sürece enflasyonu nasıl dengeleyeceğiz? Bunu hükümete soralım. Piyasayı nasıl ucuzlatacağız? Piyasayı ucuzlatacak olan ben miyim? Piyasayı ucuzlatmak asgari ücret belirlenir belirlenmez zamlarla olmaz. İşverenler üzerindeki hükümet yükünü almamız lazım. Elimizdeki tek veri hayat pahalılığıdır. Bu gerçekleşen hayat pahalılığıdır. Bu artış zaten bizim cebimizden kat kat çıkmış paralardır. Asgari Ücret asla önemsiz bir şey değildir. Ne zaman Asgari Ücreti gerçeğine döndürürsünüz, Asgari Ücret başlangıç ücreti olur. O zaman Asgari Ücret önemli olacak. Asgari Ücret şu an geçim ücretidir. Yoksulluk sınırını da dikkate almamız elzemdir. 82 bin 104 TL’dir bu ülkede yoksulluk sınırı. Bunu ev kirası, elektrik ve su artırır. Bugün rakamlar konuşulacak. Bu ülkede eşitlik ilkesi varsa, şu anda hesaplanan hayat pahalılığını istiyoruz.