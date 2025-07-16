Serdaroğlu: "Reel kayıp oluşur"; Gardiyanoğlu: "Hayatı ucuzlatmak önemli"

Asgari Ücret Komisyonu toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yeni asgari ücretin belirlenmesi amacıyla toplandı. Toplantı öncesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu basına açıklamalarda bulundu.

Bakan Gardiyanoğlu, “Önemli olan asgari ücreti artırmak değil, hayatı ucuzlatmaktır. Bu asgari ücretin ortak bir fikirle belirleneceğine inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Toplantı öncesinde basının salona alınmamasına tepki gösteren Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bu kararı eleştirdi. Serdaroğlu, "Asgari ücret enflasyon oranında artmazsa reel kayıp oluşur. Sayın bakan, reel tanımını biliyor mu?" dedi.

Bakan Gardiyanoğlu’nu küçük ve orta ölçekli işletmelerin arkasına sığınıp asgari ücretlilere bedel ödetmekle suçlayan Serdaroğlu, "Asgari ücretin diğer ülkelerden yüksek olduğunu söylüyorlar ama enerji fiyatlarının da en yüksek olduğu ülke olduğumuzu söylemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, açıklama yaptığı sırada komisyon toplantısı başladı.

Konuşmasında ayrıca, Ekonomist Prof. Dr. Engin Kara'nın Kıbrıs Postası'na yaptığı açıklamalara da değinen Serdaroğlu, "Kara'nın açıklamaları, asgari ücretin enflasyona sebep olmadığının kanıtıdır" dedi.