Sertoğlu: "Kişisel siyasi beklentilerle yapılan küçük hesaplar en büyük sıkıntı oldu"

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Sevgili Halkımız ve Lefkoşalılar;

Sizlere hitap ederken Halkım ve Lefkoşalılar diye başladım. Çünkü çıkmış olduğum bu yolda Lefkoşa sınırları dışında da birçok dost ve arkadaşımızdan ciddi destek gördüm, ilgi gördüm, sevgi gördüm...

Değerli arkadaşlar;

Seçim öncesi adaylığım gündeme geldiği zaman, pek çok insan bana bağımsız aday ol senin için kapı kapı gezelim, seni destekleyelim şeklinde tekliflerde bulundu.

Kendilerine şu yanıtı verdim, UBP bu ülkenin en köklü partilerinden bir tanesidir ve ben de 1993 yılından bu güne bu partinin bir üyesiyim. Hayatım boyunca hep dik durdum çünkü ben babamdan böyle öğrendim. Hiç bir zaman zik zak yapmadım, bunda sonra da yapmayacağım. Bir yerde ya varsın ya yoksun, benim kitabımda bir gün orda bir gün burda olmak kesinlikle yoktur. Dolayısı ile insanları yanıltmaya kandırmaya gerek yok ben partimden aday olacağım dedim ve oldum.

Seçim sürecimiz böyle başladı. Bu süreçte hayatımız boyunca görmediğimiz tanımadığımız insanların sadece bize inandıkları için canla başla nasıl çalıştıklarına şahid olduk. Bir çok yeni insan tanıdık ve bu gün acısıyla tatlısıyla bir seçimi daha geride bıraktık. Herkes halkın kararına saygı duymalıdır. Bu demokrasinin bir gereğidir. Ancak sonuçlara saygı duymamız, seçim sonuçlarını kendi açımızdan incelememize ve bu süreçten dersler çıkarmamıza engel olmamalıdır.

Değerli arkadaşlar,

Seçim sonuçlarını incelediğimiz zaman maalesef yine bazı acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldık. Kişisel siyasi beklentilerle yapılan küçük hesaplar ne yazıktır ki bu seçim de önümüzdeki en büyük sıkıntı oldu. Bu olumsuzlukları bu gün bizler yaşadık, yarın başka aday arkadaşlarımız yaşayacak. Dolayısı ile buna artık bir son vermenin zamanı gelmiştir.

Gerçekten bu partiye gönül veren insanların emeklerinin çalınmasına artık asla izin vermeyeceğiz. Hepimize büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu oyunlara son vererek sadece ve sadece halkımız için ve ülkemiz için çalışmamız bu yönde uğraş vermemiz gerekmektedir. Şahsi menfaatler ve koltuklar gelip geçicidir. Kalıcı olan ülkemizdir. Herkesin bu bilinçle hareket etme zamanı şimdidir, tarih bu bilinçle hareket etmeyenleri asla affetmeyecektir.

Bu vesile ile birkez daha, Hasan Sertoğlu olarak seçimlere katılma cesareti gösteren tüm aza adaylarını, muhtar adaylarını, belediye meclis üyesi adaylarını ve başkan adaylarını kazansın veya kaybetsin canı gönülden kutlar, şahsıma destek olan veya olmayan herkese sonsuz teşekkür eder, saygılar sunarım"