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Sertoğlu: “Önemli olan toplam borcundur. Halk yanıltılmak isteniyor”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Emekliler Cemiyeti’ni ziyaret etti. 
Sertoğlu: “Önemli olan toplam borcundur. Halk yanıltılmak isteniyor”

Ziyarette bazı Belediye Meclis üyesi adayları da hazır bulundu. UBP’den verilen bilgiye göre, Hasan Sertoğlu yaptığı konuşmada “büyük deneyimleri olan yıllardır Lekfoşa’da yaşayan kişilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu” belirtti.

Sertoğlu, Lefkoşa Belediyesi’nin 180 milyon TL’lik yıllık bütçesi olduğu, devletten ayda 5 milyon TL gibi yardım alırken bir o kadar parayı da halktan topladığını belirterek, şöyle devam etti: 

“Lefkoşa Belediyesi dev bir işletme, kurum ama iyi çalıştırılmıyor. Alınan ve toplanan paranın karşılığı halka verilmiyor, sokağa, kente yansımıyor. Borç ödedik demeleri de aldatmacadır. 158 milyon TL borç alındı, bugün ise borç 203 milyon TL’yi buldu. Yani 45 milyon TL artış vardır. Sen bir yere borcunu kapatmakla borcunu kapatmış olmazsın. Önemli olan toplam borcundur. Halk yanıltılmak isteniyor. Lefkoşa’ya doğru dürüst hizmet yok. Emekliler Cemiyeti’nin buralarda yeni bir yerleşim alanı oluştu ama bu insanlar yola Dereboyu’na çıkamıyor. Yol yok, kanalizasyon yok, köprü yok. Biz sorunları biliyoruz ve çözüm için adayız.”

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