Sertoğlu: Seçim var diye trafik cezası yazmıyorlar!

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu “ şu andaki Başkan’ın iddialarının aksine Lefkoşa’da büyük bir yıkım ve başarısızlık olduğunu” söyledi.

Hasan Sertoğlu, “Ben yalan konuşmaya, hayal satmaya , insanları kandırmaya gelmiyorum. Yöneticilik nedir deneyimim var. Lefkoşa’nın sorunlarını çözmeye ve büyük projeleri uygulamaya talibim” dedi.

Sertoğlu bu sabah Diyalog TV’de Çiğdem Aydın’ın sunduğu”Güne Güne Merhaba” adlı programa konuk oldu ve soruları yanıtladı. UBP Belediye Başkan adayı Sertoğlu “ niçin durduk yerde Lefkoşa gibi bir derdi başınıza almak istiyorsunuz” şeklindeki bir soruyu şöyle yanıtladı: “ Durduk yerde aday olmuyorum. Uzun yıllardan beridir aklımızda olan bir olay idi. Çok uzun yıllardan beri beraber karar verdğimiz ekip arkadaşlarımla hep Lefkoşa’nın hak ettiği hizmeti alması gerektiğini konuşuyor. Günü gelince yapacaklarımızı planlıyorduk. Sayın Harmancı seçildiği zaman başarılı olacağını düşündük ama geçen süre içinde her yönden şikayetler gelmeye başladı. Bunun üzerine, ve halktan gelen talep nedeniyle geniş çaplı bir sondaj da yaptıktan sonra Lefkoşa’yı sevdiğim, halka , gençlere hizmeti sevdiğim için aday oldum”

“ORTADA BİR YIKIM VE BAŞARISIZLIK VAR”

“ Ortada bir yıkım ve başarısızlık var” diyen Hasan Sertoğlu, “ Lefkoşa’nın pislik içinde, kokudan, sinekten geçilmeyen, yollarında işkence çekilen, kaldırımları olmayan bir kent durumunda olmasının halka ızdırap vermekte olduğunu” kaydetti. “Lefkoşa Belediyesi’nin mali durumunun da kötü olduğunuı” anlatan Sertoğlu şöyle konuştu:

“ BORÇ BİTMEDİ 31 MİLYON ARTTI”

“ Sayın Harmancı ‘ borçları kapatacağı, azaltacağı’ iddiasıyla yetki istedi ve Başkan oldu. Ancak Harmancı döneminde borçlar 31 milyon arttı. ‘ Mali yapıyı düzelttim. Sorun yoktur . Borçları kapattım’ dedi ama iki katına çıkan Devlet katkısına , sudan halkın üzerine bindirilen yükle elde edilen anormal kara rağmen belediyenin borçları arttı. Kendisi 158 milyon borçla aldı. Ben ısrar edince borcun 177 milyon TL’ye çıktığını kabul etmek zorunda kaldı ama bu da doğru çıkmadı. İki belediye meclis üyesi 191 milyon diye borcu açıkladılar. Belki de daha fazladır. Ortada 31 milyonluk bir artış vardır. Bir belediye başkanı bu duruma düşmemelidir.

“BU GİDİŞLE 2 YILDA İFLAS EDİLİR”

Bu borç İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalaradır. Bu borcu ödememek olmaz. Faiz oranlası ise oldukça yüksektir. Bu borçla ilgili ciddi bir önlem alınmazsa, bugünkü anlayışla gidilirse Lefkoşa Belediyesi 2 yıl sonra iflas bayrağını çeker. Bu gidişle 2 yılda iflas edilir.

“ TRAFİZ CEZASI YAZILMIYOR, PAZAR GÜN ÇALIŞILIYOR”

UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı bir soru üzerine de “ seçim olması nedeniyle zabıtalara ceza yazmamalarının söylendiğini “ söyledi ve yazma durdu. Seçime kadar yazmıyorlar. Biz konuyu modern oto parklarla çözeceğiz. Hem park yeri yok, hem de vatandaşı yazıyorsunuz. Bu olmaz. Bu kabul edilemez” diye konuştu. Lefkoşa Belediye Başkanı’nın zamanlarda kendisini halka beğendirme çabasına girdiğine de işaret etti ve şunlası söyledi: “ Hani Pazar günleri çalışılmayacaktı. TDPli Çalışma Bakanı Zeki Çeler öyle diyordu. Lefkoşa’da belediye çalışıtırıyor. 3 buçuk yıl yatıldı , şimdi gece gündüz, Cumartesi Pazar çalışılıyor. Ama halk bunu yutmaz. Göreceksiniz bu da ters tepecek.”

“BELEDİYEDE HUZURSUZLUK VAR”

Hasan Sertoğlu, belediyenin personel sayısı ve çalışma durumu ile ilgisi sorununu da yanıtladı ve şunları kaydetti: “ Şu anda 800’e yakın personel vardır ama bu personel sayısı emeklilikler nedeniyle geriliyor. Kadrolu personel kesinlikle almayacağım ancak ihtiyaç olan yerlere sözleşmeli çalışan alma yoluna gideceğiz. Benim üzerinde durduğum mevcut personelin Lefkoşa’ya hizmet etmesidir. Bunun için de önce iç huzur olması lazımdır. Sayın Harmancı 300’ün üzerinde bir personelle davalıktır. Personel huzursuzdur”

“BAŞKAN ODADA KAPALIDIR”

“Başkana ulaşılamıyor. Başkan odasında kilitli kapının arkasında oturur. Perşemde dışında kimse ile konuşmuyor. Sekreter de kilitli kapının arkasında oturur. Oysa diyalog hizmet için şarttır. Sokakta olmak lazım. Vatandaşla iç içe olmanız lazım ki hizmet veresiniz.

“GELİRLER ARTIRILACAKTIR”

Hasan Sertoğlu bir başka zoru üzerine de Lefkoşa halkına hizmet için gelirlerin artırılması üzerinde de duracaklarını belirtti ve “Lefkoşa’nın sebze-meyve hali vardı. Şimdi o hal Gönyeli’dedir. Gönyeli Belediyesi Lefkoşa’nın alması gereken parayı alıyor. Bu da ayda bir milyon TL’dir. Belediye’nin sorunu yönetimseldir. Lefkoşa Belediyesi iyi yönetilmiyor” dedi.

“PARTİZANLIK BİLMEM HİZMET İÇİN ADAYIM”

UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sertoğlu “ Lefkoşa için artık halka daha güzel hizmetlerin verileceği büyük projelerin konuşulması gerektirken yapılmayanlar dolayısı ile rutin hizmetleri nasıl verileceklerini açıklamak zorunda kaldıklarını da ifade etti. Sertoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “ Ben yalan konuşmaya, hayal satmaya , insanları kandırmaya gelmiyorum.17 yıldır Başkanlık yapıyorum. Lefkoşa Belediyesi’ne maaş almak için gitmiyorum. Kaç para maaş alacağımı da bilmiyorum. Bugüne kadar görev yaptığım yerlerde olduğu gibi Belediye’de de partizanlık yapmayacağım. Siyasi bir görüşüm tabii ki vardır ama ben partizanlık yapmam, yapmayacağım.İnsanlar, yalancı mıyız, doğrucu muyuz? Başarılı mıyız, başarısız mıyız mazimize baksınlar ve karar versinler.

SİNEKTEN ŞİKAYET

Bir izleyicinin “ Lefkoşa sineklerin bombardımanı ve pis kokular altında yaşıyor.Siz ne yapacaksınız?” şeklindeki sorununu da yanıtlayan Hasan Sertoğlu şöyle konuştu: “Bunları kolayca çözeceğiz.Bu durumda bir Lefkoşa benim dönemimde olmayacaktır diyorum. Olursa , yapamazsam bırakıp giderim.”

“MUSTAFA RUSO CADDESİ PERİŞAN”

Sertoğlu, “ Lefkoşa’nın tüm caddelerini ele alarak çağdaş düzenlemeler yapacaklarını” da açıkladı ve “ Mustafa Ruso Caddesi de dahil olmak üzere bütün caddeler perişandır. Mustafa Ruso Caddesi’nde bir gece ansısın yol boydan boya ortadan 40 santimetre yükseklikte bir duvarla bölündü. E hani yaya geçidi. İnsanlar bir taraftan diğerine nasıl geçecek. Evlerine , dükkanlara nasıl gidecek? Engelsiz Lefkoşa’ymış. Engelliler Mustafa Ruso Caddesi’nde yolu bir taraftan obür tarafa nasıl geçecek. Bunlar hep hesapsız işler.”

“LEFKOŞA AKILLI KENTLERİN ÖNCÜSÜ OLACAK”

Hasan Sertoğlu, “ teknolojinin çok ilrlediğini, artık akıllı evler ve akıllı kentlerin söz konusu olduğunu” da anlattı ve şöyle dedi: “Artk aklıllı evler, akıllı kentler söz konusudur. Daha dün 2 saat arkadaşlarla bunu değerlendirdik. Kesintisiz internet, hızlı internet fiber obtik hatlar bize lazım. Kim yapacak bunu? Devlet mi özel sektör mü? Oturup konuşacağım ama artık kimsenin kenti kesintisiz hızlı internetten mahrum etme hakkı yoktur. Biz Lefkoşa olarak akıllı kentler ve kentlerimizin çağdaş internet alt yapsına sahip olması için öncü olacağız. Oturacak Devlet ve özel sektörle bunu konuşacağız. Belediye’nin cebinden bir kuruş çıkmadan bunun yapılması mümkündür.

“ TOPLU TAŞIMACILIK GÜNDEME GELECEK”

Hasan Sertoğlu “ toplu taşımacılıkla ilgili bir soruya yanıtı ise şöyle oldu: “Toplu taşımacılık konusunda KARİŞ’le konuşacağız. Bir şekilde bu sorunu ele alacağız. Burada çok ciddi bir üniversite olayı vardır.Öğrenciler kenti gezmek, bir yerden bir yere gitmek, alış veriş yapmak durumundadır. Bakınız şimdi öğrenciler gidiyor ve esnaf işlerinin % 30-%40 azalacağını söylüyor. Bunu görmezden gelemeyiz.Tek başımıza mı, özelle mi çözeceğiz bu olayı? Bakalım , konuşacağız. Ama bu konuyu temiz , düzgün bir şekilde halledeceğiz.

“BEN AÇIK BİR KİŞİYİM”

Sertoğlu “ Lefkoşa’yı Harmancı’dan önce batıranlardan hesap soracak mısınız?” şeklindeki bir soru üzerine ise şöyle konuştu: “ Ben dürüst açık bir kişiyim. Futbol Federasyonu başkanlığı görevine geldiğimde Sayıştay’ı çağırdım denetleme yaptırdım. Önemli usulsüzlükler ve yolsuzluklar tespit edildi. Dosyalar 8 yıldır savcılıktadır. Ben ne savcı ne yargıcım. Kimseyi koruyacak da değilim. Lefkoşa Belediyesi ile ilgili bir yasal süreç var. Onunun sonucunu hep birlikte göreceğiz.”