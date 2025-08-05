  • BIST 10871.02
  • Altın 4410.485
  • Dolar 40.6855
  • Euro 47.0016
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Seyir halindeki araç takla attı: Halime Bayram müşahede altına alındı

» »
Sola meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü Halime Bayram, aracıyla takla attı. Bayram, hastanede müşahede altında.
Seyir halindeki araç takla attı: Halime Bayram müşahede altına alındı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 4 Ağustos 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında, Gökhan Anayolu üzerinde Halime Bayram (K-34) yönetimindeki PM 684 plakalı salon araç, güney istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak yol kenarında bulunan toprak sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Nöroşirürji Servisi’nde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tel-Sen: Fiber altyapı protokolünde açık, şeffaf hesap verebilir davranın04 Ağustos 2025 Pazartesi 16:22
  • Girne-Lefkoşa Anayolu’nda Trafik Kazası: 1’i Ağır 5 Yaralı04 Ağustos 2025 Pazartesi 15:39
  • Acil Kan İhtiyacı A Rh+04 Ağustos 2025 Pazartesi 15:16
  • 6 yaşındaki çocuk balkondan düştü!04 Ağustos 2025 Pazartesi 14:10
  • Cumhurbaşkanı Tatar’a Türk Dünyası Yüksek Hizmet Ödülü verildi04 Ağustos 2025 Pazartesi 14:10
  • Ülke genelinde trafik denetimleri… 292 sürücü rapor, 12 araç trafikten men edildi04 Ağustos 2025 Pazartesi 14:09
  • İki trafik kazası, iki yaralı04 Ağustos 2025 Pazartesi 14:08
  • MEB ile Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nden iki ayrı protokol04 Ağustos 2025 Pazartesi 14:08
  • Erhürman çarşamba günü ekonomistlerle buluşacak04 Ağustos 2025 Pazartesi 14:07
  • Sahte kimliğe büründü, Polise yalan beyan verdi... Üstelik kaçak!04 Ağustos 2025 Pazartesi 14:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti