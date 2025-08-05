Seyir halindeki araç takla attı: Halime Bayram müşahede altına alındı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 4 Ağustos 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında, Gökhan Anayolu üzerinde Halime Bayram (K-34) yönetimindeki PM 684 plakalı salon araç, güney istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak yol kenarında bulunan toprak sete çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Nöroşirürji Servisi’nde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam etmektedir.
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