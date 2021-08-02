Seyis:“Sektörel asgari ücret asla kabul edilemez”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu ( DEV –İŞ) Eski Genel Başkanı Mehmet Seyis sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, asgari ücretin geleceği ile alakalı tartışmaların halen devam ettiğini ve asgari ücretin “sektörel asgari ücret “ olarak uygulanmasının konuşulduğunu ifade etti.

Seyis’in yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde :

“Ücrette “Sektörel” kelimesi hep ayni anlamda kullanılmaz. İşverenler bunu farklı kullanır.

Asgari ücret’in geleceği ile alakalı tartışmalar hala devam ediyor. İşveren kanadı bildik teraneyi okuyor tabii. “Sektörel asgari ücret olsun” diyorlar.

Hemen belirteyim ki “Sektörel asgari üret” demek her sektöre farklı asgari ücret belirleme isteklerindendir ki bunun anlamı bazı sektörlere mevcut asgari ücretten de düşük bir ücret belirlemektir.

Bu asla kabul edilemez. Aksi halde işçi maaşları daha da vahşi acımasız bir sömürü aracına çevrilir.

Söz Sektörelden açılmışken bunun doğrusunu yapmak lazım. Yani Sektörel Toplu İş Sözleşmeleri.

Kısaca her sektörde işveren örgütleri temsilcileri ve İşçi federasyonları temsilcilerinin eşit sayıda olacağı toplantılar sonucunda işe başlangıç ücretleri 6 aydan sonra uygulanacak olan sınıf ücretleri belirlemek (düz işçi-yarı kalifiye kalifiye işçi ücretleri). Tabii sektörlerin özelliklerine göre de diğer sosyal gerekliliklerin kayıt altına alınması.

Bunu yapmak aynı zamanda ülkedeki çalışma yaşamını da kayıt altına almak demektir çünkü denetleme konusunda o noktadan itibaren sendikaların da muhatap olmasını sağlamaktır.

Yok bu da olmaz denirse yasa ile hiç oynamayın. Yalnızca mevcut yasaya uyun yeter. Yada Asgari ücreti kamudaki en alt ücrete tamamlayın ve bundan böyle de kamuda verilen hayat pahalılığı artışlarını aynen uygulayın yeter.”