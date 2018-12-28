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Şeyma Subaşı hızlı çıktı, yeni sevgili yaptı

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Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Kasım ayında boşanan ikiliden Şeyma Subaşı'nın yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi
Şeyma Subaşı hızlı çıktı, yeni sevgili yaptı

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  • İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

    Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı yeni aşka yelken açtı.

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  • İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

    Subaşı, Meksika'nın Tulum sahilinde sevgilisiyle objektiflere takıldı.

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  • İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

    Dubaili bir iş adamıyla birliktelik yaşadığı öğrenilen Subaşı, sevgilisiyle samimi görüntüler verdi.

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  • İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

    ADI ÇAĞATAY ULUSOY İLE ANILMIŞTI

    Ilıcalı ve Subaşı'nın neden ayrıldığı ise merak konusu olmuş, günlerce konuşulan olayla ilgili pek çok iddia ortaya atılmıştı.

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  • İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

    Bunlardan birincisi; Şeyma Subaşı'nın Çağatay Ulusoy ile birlikte olması.

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  • İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

    Ulusoy'un göğsündeki dövme ile Subaşı'nın paylaşımındaki, "Karanlık olmadan yıldızları asla göremeyiz" sözleri dedikoduları daha da alevlendirmişti. Subaşı'nın, Ulusoy'un paylaşımlarının altına yaptığı yorumlar da sosyal medya kullanıcılarının dikkatlerinden kaçmamıştı.

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  • İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

    Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı ile Çağatay Ulusoy'un aynı masada olduğu bu fotoğrafın sosyal medyaya düşmesi kafaları karıştırmıştı.

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  • İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

    ŞEYMA SUBAŞI'DAN ÇAĞATAY ULUSOY AÇIKLAMASI

    Şeyma Subaşı, Çağatay Ulusoy ile ilgili çıkan iddialara sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Subaşı, "Çağatay Ulusoy ile olan arkadaşlığım yakın çevrem tarafından gayet iyi bilinir, bu arkadaşlığın başka tarafa çekilme çabası son derece çirkindir" demişti.

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  • İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

    Subaşı'nın açıklamasından sonra Çağatay Ulusoy da sessizliğini bozdu ve şunları söyledi: Hem Acun abi, hem de Şeyma arkadaşlarımdır. Birkaç gündür devam edecen çirkin, asılsız, yakışıksız ve anlamsız iftiraların son bulmasını dilerim.

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  • İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

    •  
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    •  
    •  

  • İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

    •  
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    •  
    •  
    •  
    •  

  • İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  

  • İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  

 

  • İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  

  • İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  

  • İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  

  • İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  

  • İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  

  • İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi



     
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