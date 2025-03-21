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Seyrüsefer zammı geri çekildi, yeni fiyatlar henüz Sisteme işlenmedi!

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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin seyrüsefer zammına ilişkin açtıkları dava sonrasında geri adım atmak zorunda kaldığını açıkladı.
Seyrüsefer zammı geri çekildi, yeni fiyatlar henüz Sisteme işlenmedi!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin seyrüsefer zammına ilişkin açtıkları dava sonrasında geri adım atmak zorunda kaldığını açıkladı. Özersay, hükümetin, davaları devam ederken seyrüsefer harçlarına yapılan zammı içeren eski tüzüğü iptal ettiğini ve yürürlükten kaldırdığını duyurdu.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Açtığımız seyrüsefer davası hükümete zam konusunda geri adım attırdı. Yasa dışı zam içeren tüzük yürürlükten kaldırıldı. Seyrüsefer zammı konusunda açmış olduğumuz dava devam ederken hükümet seyrüsefer zammını içeren TÜZÜĞÜ İPTAL ederek yürürülükten kaldırdı. Yürürlüğe giren yeni seyrüsefer harçları tüzüğüne göre Temmuz 2024’teki zam ertesinde ENFLASYON ORANININ ÜZERİNDE YASAYA AYKIRI ŞEKİLDE yapılan zam GERİ ALINDI ve indirim yapılarak 2024 yıllık ENFLASYONU sınırları içerisinde bir zam şekline dönüştürüldü.

Yeni oranların aradan DÖRT GÜN GEÇMİŞ OLMASINA RAĞMEN HENÜZ online sisteme yansıtılmadığını tespit ettik. Bunun takibini yapacağız. Öte yandan bugüne kadar ÖNCEKİ YASA DIŞI ZAM üzerinden ödemesini yapan vatandaşların uğratıldıkları HAKSIZLIK konusunda hangi adımı atacağı konusunda hükümeti derhal kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz. Bize göre halen daha bu zammın bir bölümü yasaya aykırıdır. Tüzüğü ortadan kaldırdıkları için zammı yürürülüğe koyan tüzük hakkında açtığımız davanın akıbetiyle ilgili olarak avukatlarımızla da görüşme halindeyiz. Yakında bu konuda da kamuoyunu bilgilendireceğiz.

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