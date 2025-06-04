İşte o köşe yazısı;

Önce ufaktan bir dedikodu ile başlayalım; Ersin Tatar’a, “eşinizi getirmeyin” dendi mi?

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Sibel Tatar neden orada değildi?

Umarım rahatsız falan değildir!

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Görüşlerine çok değer verdiğim üç UBP’li daha doğrusu “Milliyetçi” arkadaşla konuştum…

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“Televizyondan izlediğim kadarıyla kalabalık yoktu, coşku da yoktu” dedim…

“En basit UBP kurultayında salon tıka basa dolar, salonun içi – oturma yerleri, bahçesi de dopdoludur; burada boşluklar vardı” dedi…

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Bir diğer UBP’li arkadaş, “Sadece Jüjü Başkan elini sallasa, en az bin kişi toplardı ama bin 800 oturma kapasiteli salonda çok boş yer vardı” değerlendirmesini yaptı!

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Sağduyu Mutabakatı Notları! - Serhat İncirli