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Sibel Tatar neden orada değildi?

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Serhat İncirli yazdı...
Sibel Tatar neden orada değildi?

İşte o köşe yazısı;

Önce ufaktan bir dedikodu ile başlayalım; Ersin Tatar’a, “eşinizi getirmeyin” dendi mi?

-*-*-

Sibel Tatar neden orada değildi?

Umarım rahatsız falan değildir!

-*-*-

Görüşlerine çok değer verdiğim üç UBP’li daha doğrusu “Milliyetçi” arkadaşla konuştum…

-*-*-

“Televizyondan izlediğim kadarıyla kalabalık yoktu, coşku da yoktu” dedim…

“En basit UBP kurultayında salon tıka basa dolar, salonun içi – oturma yerleri, bahçesi de dopdoludur; burada boşluklar vardı” dedi…

-*-*-

Bir diğer UBP’li arkadaş, “Sadece Jüjü Başkan elini sallasa, en az bin kişi toplardı ama bin 800 oturma kapasiteli salonda çok boş yer vardı” değerlendirmesini yaptı!

 

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Sağduyu Mutabakatı Notları! - Serhat İncirli

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