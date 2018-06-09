  • BIST 95.876
  • Altın 186,676
  • Dolar 4,4674
  • Euro 5,2589
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Siber, çalıştaylarda ortaya çıkan planların uygulanmadığını hatırlattı

» »
Meclis Eski Başkanı Sibel Siber, çalıştayların problem çözme amaçlı toplantılar olduğunu belirterek sordu: "Büyük maddi ve manevi emeklerle gerçekleşen çalıştaylar amacına ulaşmakta mıdır?". Siber'in açıklaması şöyle:
Siber, çalıştaylarda ortaya çıkan planların uygulanmadığını hatırlattı

"Çalıştaylar, konu ile ilgili uzmanların katılımıyla gerçekleşen, bilimsel veriler ışığında problem çözme amaçlı toplantılardır. Bu toplantılar sonucunda problemin çözülmesine yönelik planlar ortaya çıkar. Bu planların uygulayıcılar tarafından değerlendirilip uygulamaya konulması ile sorun büyük ölçüde çözülmüşse çalıştay amacına ulaşmış demektir. Ülkemizde bugüne kadar çeşitli konularda birçok çalıştay gerçekleşmiş ve sonuçlarla birlikte eylem planları ortaya çıkmıştır. Fakat hemen akla şu sorular gelmektedir: Bugüne kadar çıkan sonuçlar ve eylem planları, yetkili merciler tarafından ne oranda değerlendirilmiş veya ne oranda uygulanmıştır? Büyük maddi ve manevi emeklerle gerçekleşen çalıştaylar amacına ulaşmakta mıdır? Yoksa sonuçlar tozlu raflarda mı unutulmaktadır? Çalıştay sonuçlarını ve eylem planlarını devletin konuyla ilgili yetkili makamları ne derecede değerlendirmektedir? Ülkemizde
gerçekleşen çalıştayların amacına ulaşıp ulaşmadığı veya neden ulaşamadığı konusu, işte bu soruların yanıtlarında gizlidir.

Bir yıl önce bugünlerde (7-8 Haziran 2017) Müzecilik, Arşiv, Kütüphanecilik (MAKYA) konusunda Çalıştay düzenledik. Büyük emeklerle, değerli uzmanların katılımıyla gerçekleşen ve oldukça başarılı geçen Çalıştay’ın eylem planları ortaya çıktı. Bu planlar kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli eylemler olarak açıklandı ve kamuoyu ile, paydaşlarla, devletin tüm birimleriyle paylaşıldı. MAKYA Çalıştayı’nda çıkan kısa vadeli eylem planında atılması gereken ilk adımın ne olacağı belirtildi. İlk adım olarak, Çalıştay kararlarını izlemek ve kurumlar arası işbirliğini sağlamak için geçici bir Danışma Kurulu oluşturulması gereği ortaya çıktı. Yani herşeyden önce konuyla ilgili bir danışma kurulu oluşturulacak. Çok mu zor? İnsan kaynakları açısından bu kadar zengin olan Devletimizde böyle bir kurul oluşturmak zor olmasa gerek. Herşey bir yana konu ile ilgili birçok bürokratımız, müşavirimiz var. Dolayısıyla sıkıntı yok… Bunun için maddi kaynak da gerekmez.

Bu kurulun görevi, sonuçların hayata geçmesi ile ilgili stratejik eylem planı hazırlamak. Ardından, Ulusal Bilgi Politikası Oluşturmak için çalışmaları başlatmak ve kaybolma riski çok yüksek olan kaynaklarımızın dijitalleşme ve yedekleme çalışmaları için projeler geliştirimek…

Bunlar kısa vadeli eylem planları. Çalıştay’da çıkan orta ve uzun vadeli eylem planlarının da hayata geçmesiyle toplumsal belleğimiz korunacak, bilgi çağında kayıt altına girecek ve gelecek nesillere aktarılacaktır. Aksi takdirde, yani bunlar gerçekleşmezse toplumsal belleğimizi kaybetmeye mahkum olacağız ve yok olup gideceğiz. “Daha fazla zaman kaybetmeyin!” diyor uzmanlar. Çalıştayın en can alıcı sonucu da buydu bana göre. “Zaman kaybedildi ama artık daha fazla zman kaybetmeyin! Kayıt altına alın! ” Yok olan, kaybolan arşiv niteliğindeki her bilgi kaybolan kimliğimiz, kaybolan kültürümüzdür…

İşte, önümüzde duran ve yaşam bulmayı bekleyen, insana dair, bize dair, geçmişimize ve geleceğimize dair bir proje, bir eylem planı… Devlet yetkililerinin önünde duruyor, hayata geçmeyi bekliyor… Dün adım atılamadı, bugün Çalıştay’ın birinci yılında o adımın atılmasını bekliyoruz. Bu bekleyiş halkımız adınadır. Hani diyoruz ya “…Biz yaparız, biz başarırız! Halkımızın özgüvenini yüksek tutmalıyız…” İşte proje hazır. Bazı projeler maddi kaynak istemez sadece vizyon ister, çalışma ister, takip ister, irade ister…"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Günün en güzel haberi... Uygun ilik KKTC'de bulundu08 Haziran 2018 Cuma 13:04
  • DAÜ umutlara ortak olmaya devam ediyor08 Haziran 2018 Cuma 12:37
  • GİAD'da görev değişimi08 Haziran 2018 Cuma 12:10
  • Akıncı: “Eğitimde kalite, vazgeçilemeyecek en önemli olgu”08 Haziran 2018 Cuma 12:02
  • ‘Medya ve Şiddet’ konulu eğitim çalışması bugün gerçekleşiyor08 Haziran 2018 Cuma 11:27
  • Organik tarım, bakanlığın etkin denetimiyle sürdürülecek08 Haziran 2018 Cuma 11:13
  • Sinde Panayırı bugün başlıyor08 Haziran 2018 Cuma 11:05
  • KAMU-SEN’den çocuklara özel sinema gösterimi08 Haziran 2018 Cuma 09:15
  • "ALTERNATİF ULAŞIM SEÇENEKLERİ ARTTI"08 Haziran 2018 Cuma 06:45
  • Sertoğlu Lefkoşa otobüs terminali’nde incelemelerde bulundu ve kar-iş’i ziyaret etti07 Haziran 2018 Perşembe 18:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti