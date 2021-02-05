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Siber:''Çok yazık...Mutant virüs hakkında halk bilgilendirilmedi''

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Eski Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı
Siber:''Çok yazık...Mutant virüs hakkında halk bilgilendirilmedi''

Eski Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

ÇOK YAZIK!...

VAKALAR NİÇİN ÇOĞALIYOR? Mutasyon ile ilgili tüm dünya alarımda iken, yayılma hızı çok yüksek olduğu için ek önlemler konusunda halklar bilgilendirilirken, Sağlık Bakanımız, “Vakalar arttı çünkü vatandaş kurallara uymadı,” diyor... DEFALARCA SORDUĞUMUZ “MUTANT VİRÜS VAR MI?” SORUMUZ HAVADA KALDI. 1 ay önce gönderdiklerini iddia ettikleri numunenin sonucu ile ilgilenmemek, ACİZLİKTEN ÖTE BİR UMURSAMAZLIKTIR, BİLİMİ CİDDİYE ALMAMAKTIR.. Daha 3 gün önce yaptığım paylaşımda, Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın mutant virüsü tespit eden kitleri PCR merkezlerine dağıttığını ve bizim de derhal girişimde bulunmamızı yazmıştım. SES ÇIKMADI!.. 2 gün önce Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıda MUTANT VİRÜS yine dile getirildi. Sağlık Bakanı’nın açıklama yapmadığını, Cumhurbaşkanı’nın bu konuya el atması gerektiğini bizzat vurguladım. Türkiye’ye labaratuvara gönderilen numünenin sırada beklediği bilgisi verildi. BU KABUL EDİLEMEZ!.. Belli ki önemsenmemiş. Bugün Yakın Doğu Üniversitesi bize mutant virüs olduğunu açıklıyor hem de ÇOK YÜKSEK BIR ORANDA. Sağlık Bakanlığı’nın ilgilenmediği mutant virus tespit eden kitleri getirip çalışma yapmışlar. Toplum Sağlığı adına teşekkür ederiz. SAĞLIK BAKANI’NIN YAPMASI GEREKEN AÇIKLAMAYI ÜNIVERSITEMIZ YAPTI. “Kollektif çalışma anlayışından uzak bir Pandemi yönetimi var,” derken kastettiğimiz buydu. OCAK AYINDAN İTİBAREN VAR OLAN MUTANT VİRÜS KONUSUNDA HALK BİLGİLENDİRİLMEDİ VE EK ÖNLEMLER ANLATILMADI…

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