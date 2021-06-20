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Sibirya'da Paraşütçüleri Taşıyan Uçak Düştü; 4 Ölü, 4 Yaralı

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Rusya'da Sibirya'nın güneybatısında bulunan Kemerovo'da amatör paraşütçü taşıyan küçük bir uçak düştü. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.
Sibirya'da Paraşütçüleri Taşıyan Uçak Düştü; 4 Ölü, 4 Yaralı

Rusya'da Sibirya'nın güneybatısında bulunan Kemerovo'da amatör paraşütçü taşıyan küçük bir uçak düştü. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

TASS ilk başta kazada 7 kişinin öldüğünü belirtse de acil servisler 4 ölü olduğunu bildirdi. 

Paraşüt servisleri sunan Tanay Havaalanı yakınlarında düşen uçağın iki motorlu bir L-410 olduğu belirtildi.

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre kazadan önce uçaktan acil durum sinyali gönderildi. 

Reuters'a konuşan bir acil durum yetkilisi yaralıların uçaklarla hastaneye taşındığını bildirdi. 

Sivil havacılık kurumu Rosaviatsia'nın Sibirya kolu, bir arama kurtarma çalışmasının başladığını belirtti ancak detay sunmadı. 

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