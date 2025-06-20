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Sıcak havanın etkisi sürecek

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Meteoroloji Dairesi en yüksek hava sıcaklığının hafta boyunca 36-39 derece dolaylarında seyredeceğini belirtti.
Sıcak havanın etkisi sürecek

Meteoroloji Dairesi en yüksek hava sıcaklığının hafta boyunca 36-39 derece dolaylarında seyredeceğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmin raporuna göre, 19-25 Haziran tarihleri arasında hava açık ve az bulutlu olacak. Bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün açık ve az bulutlu, yarın ve pazar açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, diğer günler açık veya az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36-39 derece, sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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