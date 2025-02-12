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Sıcaklık 20 dereceye çıkacak

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Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 20 dereceye çıkacağını duyurdu.
Sıcaklık 20 dereceye çıkacak

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 20 dereceye çıkacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi, 13 – 19 Şubat tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’nu yayımladı.

Buna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığı ise periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 13 – 16 derece, diğer günlerde ise 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek.

Hava yarın parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu zamanla az bulutlu, cuma az bulutlu, cumartesi parçalı ve çok bulutlu, pazar parçalı ve az bulutlu, pazartesi parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, salı parçalı bulutlu, çarşamba parçalı ve çok bulutlu olacak.

Rüzgar ise periyodun ilk günleri Kuzey ve Batı, diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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