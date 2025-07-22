Sıcaklık 41-44 derece dolaylarında olacak

İç kesimlerde hava sıcaklığı 41–44 dereceye kadar çıkacak. Vatandaşlara olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Dairesi, sıcak hava kütlesinin ülkeyi 5 gün süreyle etkisi altına alacağını, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı.
Daireden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının iç kesimlerde 41 ile 44 derece dolaylarında beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, sıcak hava kütlesi etkisinin yarın saat 11.00 itibarıyla başlayarak, pazar günü saat 16.00’ya kadar devam edeceği belirtildi.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.
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