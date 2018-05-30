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“Şiddetin önüne geçilebilmesi için uygulanabilecek yasalar işletilmeli”

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Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi: “Şiddetin önüne geçilebilmesi için uygulanabilecek yasalar işletilmeli”
“Şiddetin önüne geçilebilmesi için uygulanabilecek yasalar işletilmeli”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, şiddetin her geçen gün ivme kazandığı Kıbrıs Türk toplumunda, bundan en çok etkilenen gruplardan birinin çocuklar olduğunu belirterek, hâlihazırda var olan ve şiddetin önüne geçilmesi için uygulanabilecek yasaların işletilmesini talep etti.

Komiteden yapılan açıklamada, ilgili tarafların bir araya gelip ortak önleme politikası oluşturması ve bunu hayata geçirmesi gerektiği ifade edilerek, özellikle ev içi şiddeti tüm boyutları ile ele alacak yasanın hazırlanması için yardım edebilecekleri belirtildi.

Şiddeti önleyici mekanizmaların eksikliği, aile güçlendirme programlarının yetersizliği ve çocuk koruma politikasının olmayışının, toplumu felakete sürükleyen sonuçlar doğurabildiğine işaret edildi.

Ülkedeki yerel ve uluslararası mevzuata göre, çocuğun öncelikli ve ayrıcalıklı konumunun sağlanması gerektiği ifade edilen açıklamada, ayrıca, çocuğun yüksek yararı ilkesi gereği, her durumda çocukların birincil sırada korunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, psikolog, psikiyatrist, hukukçu, polis, sivil toplum örgütleri ve hak odaklı çalışmalar yapan tüm birey, kurum ve kuruluşların, sosyal hizmetlerin ve yerel yönetimlerin derhal bir araya gelip ortak önleme politikası oluşturması ve bunu hayata geçirmesi gerektiği de ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi olarak, bu konu ile ilgili hâlihazırda var olan ve şiddetin önüne geçilmesi için uygulanabilecek yasaların işletilmesini talep ediyoruz. Özellikle ev içi şiddeti tüm boyutları ile ele alacak yasanın hazırlanması için yardım edebileceğimizi, yerel mevzuatın iç hukukun parçası haline getirilen uluslararası çocuk hakları sözleşmeleri ile uyumlaştırılması noktasında konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz.”
 

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