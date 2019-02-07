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Sigara bağımlılığı, çocuklarını kaybettirdi

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İspanya'nın Cordoba şehrinde bir baba sigara içmesinden dolayı çocuklarının velayetini kaybetti. Mahkeme belgelerinde babanın 'bağımlılığı dışında hiçbir şeyi umursamadığı' vurgulandı.
Sigara bağımlılığı, çocuklarını kaybettirdi

İspanya’da bir baba sigara bağımlılığından dolayı çocuklarının velayetini kaybetti.

İspanya’nın Cordoba şehrinde mahkeme 2017 yılında boşandıktan sonra çocuklarının velayetini eski eşiyle paylaşan babanın sigara bağımlılığından dolayı çocuklarının sağlığını tehdit ettiği kararına vardı. Mahkeme belgelerine göre çocuklar babalarının evinde dumanla dolu bir ortamda yaşamak zorunda kaldıklarından şikayet etti. Belgede büyük çocuk babasının sigara içtiği, sadece klima ve döşek olan bir odada uyumak zorunda kaldığını belirtiyor. Karar gerekçesinde babanın yaşam tarzının çocuklarının hayatını sorumsuzca riske attığı ve kendi bağımlılığı dışında hiçbir şeyi umursamadığının açık olduğu vurgulandı.

İspanya’da halka açık ve kapalı ortamlarda, hastane, okul, çocuk parkı girişlerinde sigara kullanımı 2011 yılından beri yasak. Öte yandan yürürlüğe girdiğinde çok sert bulunan yasa kişilerin evleri ve araçları gibi özel alanlarında çocukların önünde sigara içmeyi yasaklamamıştı.

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