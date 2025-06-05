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Simon Aykut: Bayramda ailemden ve sevdiklerimden uzak olmanın üzüntüsünü yaşıyorum

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Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki Lefkoşa Merkezi Cezaevinde aylardır davası bitmediği halde  tutuklu olarak tutulan Simon Mistriel Aykut, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Simon Aykut: Bayramda ailemden ve sevdiklerimden uzak olmanın üzüntüsünü yaşıyorum

Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki Lefkoşa Merkezi Cezaevinde aylardır davası bitmediği halde  tutuklu olarak tutulan Simon Mistriel Aykut, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aykut mesajında, “Bayram her zaman sevinçtir, berekettir. Bu bayramda ise KKTC’de ailemle ve sevdiklerimle birlikte olamamanın derin üzüntüsü içindeyim. Kıbrıs Türk halkı ve İslam Alemi’nin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm dualarınızın kabul olmasını, sevdiklerinizle birlikte nice huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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