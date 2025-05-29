Simon Aykut davası dün de devam etti!

Alithia gazetesi, Kakos’un “Quality Group” şirketinin sahibi olduğunu ve Simon Aykut’un oğlu Jack Afik ile nasıl tanıştıklarını detaylı olarak anlattığını ve Jack Afik’in kendisiyle Larnaka’daki Makenzi binasının satışı için yakınlaştığını; ancak fiyatın yüksek olması nedeniyle anlaşma sağlanamadığını, sonrasında da Afik’in kendisini Mağusa’ya davet ettiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Kakos, KKTC’ye geçtiğinde Salamis’ten İskele’ye kadar devam eden “Ceasar” ismi altında büyük bir inşaat çalışmasıyla karşılaştığını ve projenin büyüklüğü karşısında etkilendiğini kaydederek, yalnızca birkaç apartman değil, “her yerden mantar gibi biten binalar” gördüğünü söyledi.

Kakos, Afik’e fiyatların neden düşük olduğunu sorduğunu ve Afik’in, bunun iş gücü maliyetinin düşük olmasından, inşaat malzemelerinin daha ucuz olan Türkiye’den getirilmesinden ve arsaları Simon Aykut’un almış olmasından kaynaklandığını söylediğini belirtti.

Afik’in, 1974’ten önce bölgede Rumların ikamet ettiğini kabul ettiğini söyleyen Kakos, bu taşınmazların alıcılarının İsrailliler, Azeriler, Ruslar ve İranlılar olduğunu kaydetti.

Habere göre Kakos, KKTC’deki ziyareti sırasında, oğlu tarafından “big boss” (büyük patron) olarak tanıtılan Simon Aykut’la da birkaç dakikalığına görüştüğünü ve gördükleri karşısında uğradığı büyük şoktan dolayı kısa süre içerisinde oradan ayrıldığını anlattı.

Kakos, “Politis” gazetesi ile “Sigma” kanalında çıkan haberlerden sonra, Gürcistan’dan Tamara isimli bir kadının kendisini arayarak hayatının tehlikede olduğunu söylediğini; Afik’in de basında çıkan haberlerden kendisini ve Tamara’yı sorumlu tuttuğunu belirtti.

Konuyla ilgili polise şikayette bulunduğunu ifade eden Kakos, bir süreliğine evinin çevresinde devriye ekiplerinin görev yaptığını kaydetti.

Gazete, Kakos’un, savunma avukatı Maria Neofitu’nun çapraz sorgusu sırasında, KKTC’deki malını satmak isteyen Rumların tapularını göndermediğini ve bu tip alışverişler için üstlenici aracılığıyla yürütülen prosedürler bulunduğunu söylediğini yazdı.

Haberde, mahkemenin 2, 6, 19 ve 23 Haziran’da devam edeceği kaydedildi.