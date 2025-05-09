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Simon Aykut duruşması dün delil sunumuyla devam etti

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Rum yönetiminin, KKTC’deki eski Rum mallarını “gasp etmekle” suçladığı iş insani Simon Aykut’un davası Lefkoşa Rum Yüksek Mahkemesi’nde görüşülmeye devam ediyor.
Simon Aykut duruşması dün delil sunumuyla devam etti

 Rum yönetiminin, KKTC’deki eski Rum mallarını “gasp etmekle” suçladığı iş insani Simon Aykut’un davası Lefkoşa Rum Yüksek Mahkemesi’nde görüşülmeye devam ediyor.

Alithia’ya göre tahkikat polisinin önceki duruşmada başladığı ifadesine dünkü duruşmada da devam edildi.

Bu kapsamda, Haziran 2023’te tutuklandığında Aykut’un tasarrufunda bulunan hafıza kartları ve dijital diskler, euro, Türk Lirası, sterlin, Amerikan Doları ve Yahudi paraları, Türk, Portekiz ve İsrail pasaportları, Türkiye ve İsrail kimlik kartları ve sürüş ehliyetleri, banka kartları, sim kartları, USB gibi 28 delil sunuldu.

 

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