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Simon Aykut'a kanser teşhisi konuldu

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KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili olarak Rum tarafında tutuklu olan Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un davası savunmanın talebi üzerine 6 Şubat tarihine ertelenirken, Simon Aykut'a kanser teşhisi konuldu.
Simon Aykut'a kanser teşhisi konuldu

KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili olarak Rum tarafında tutuklu olan Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un davası savunmanın talebi üzerine 6 Şubat tarihine ertelendi.

Lefkoşa Rum Ağır Ceza mahkemesinde bugün gerçekleşen duruşmada Aykut’un davasının savunmanın talebi üzerine ertelendiğini yazan “Kathimerini.com.cy” haber sitesi, savunma makamının mahkemeyi Aykut’un kanser hastası olduğu konusunda bilgilendirdiğini ve iddianameye verilecek cevabı kendisiyle görüşmek için süre istediğini kaydetti.

Haberde bir sonraki duruşmanın 6 Şubat’a ertelendiği ve Aykut’un o tarihe kadar tutuklu kalacağı da belirtildi.

Savunma avukatı Maria Neofitu’nun bugünkü duruşmada Simon Aykut’un kanser olduğunu gösteren resmi sağlık raporlarını dün akşam İngiltere’den aldığını belirttiği ve İngiltere’den özel doktorun, iddia makamının da onayıyla, sağlık sorunlarından ötürü Aykut’u muayene etmek üzere savunma tarafından çağrıldığı ifade edildi.

Haberde Aykut’un bunun öncesinde Rum kesiminde bir doktor tarafından muayene edildiği ve söz konusu doktorun Aykut’u çok sağlıklı bulduğu da anımsatıldı.

Neofitu yaşanan gelişmeden ötürü müvekkiliyle iddianameye verilecek yanıtla ilgili prosedürü görüşme zamanı olmadığını ve Aykut’la görüşmek aynı zamanda iddia makamını yeni tıbbi sonuçlar hakkında bilgilendirmek için biraz daha süre istediğini söyledi.

İddia makamının bu talebe itiraz etmediği ancak Aykut’un 6 Şubat olarak belirlenen bir sonraki duruşmaya kadar tutuklu kalmasını istediği belirtilirken, Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesinin ise Aykut’un söz konusu tarihe kadar tutuklu kalmasına karar verdiği aktarıldı.

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