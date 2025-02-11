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Simon Aykut'un sağlık durumu nasıl?

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Simon Aykut'un sağlık durumu nasıl?
Simon Aykut'un sağlık durumu nasıl?

KHA’nın haberine göre Savcı Andreas Aristides’in İngiliz doktoru çapraz sorguya alması için ek süre talep etmesi üzerine duruşma, 11 Şubat Salı gününe ertelendi. Savunma avukatı Maria Neofitou, Kıbrıs Bankası Onkoloji Merkezi Radyasyon Onkolojisi ve Nükleer Tıp Direktörü Dimitrios Vombas’ı da tanık olarak dinletmek istediklerini mahkemeye bildirdi.

Merkezî Cezaevi doktoru Antoniou, Aykut’un cezaevine girişinden 5 Şubat’a kadar yapılan tıbbî tetkikleri ayrıntılarıyla aktardı. Sanığın düzenli beslendiğini, uyuduğunu, havalandırmaya çıktığını ve herhangi bir sağlık sorunundan şikayetçi olmadığını ifade etti. Ayrıca, uzaktan muayene ile kesin kanser teşhisi konmasının mümkün olmadığını savundu.

Üroloji uzmanı Kyriakides, Aykut’a 5 Şubat’ta yapılan tetkiklerin sonuçlarını değerlendirerek, prostatta büyüme tespit edildiğini ancak prostat kanseri şüphesinin kesin olarak belirlenmesi için multiparametrik MRI (mpMRI) yapılması gerektiğini belirtti.

İngiliz doktor Kaye ise, Londra’daki kliniğinde geliştirdikleri özel bir teknoloji sayesinde kandaki “dolaşan kanser hücrelerini” tespit ederek hastanın kanser olup olmadığını belirleyebildiklerini açıkladı. Aykut’tan alınan kan ve tükürük örneklerinin incelendiğini ve sonuçların prostat kanseri olduğunu gösterdiğini ifade eden Kaye, daha önce yapılan kan testlerindeki PSA değerlerinin yüksek olmasına rağmen ileri tetkiklerin yapılmamasının “kabul edilemez” olduğunu savundu.

Sanık Aykut, yöneltilen 242 suçlamayı reddederken, savcılık makamı, 26 Mart’ta başlayacak esas duruşmaya kadar tutukluluk halinin sürmesini talep etmişti. Ancak savunma avukatı, İngiltere’den getirilen bir uzman doktorun Aykut’a prostat kanseri teşhisi koyması üzerine bu talebe itiraz etmişti.

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