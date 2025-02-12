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Simon Aykut’un tutukluluk halinin devam edip etmeyeceği yarın açıklanacak

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Rum Ağır Ceza Mahkemesi, Simon Aykut’un 26 Mart tarihine kadar tutukluluk halinin devam edip etmeyeceği yarın saat 11.00'de açıklayacak.
Simon Aykut’un tutukluluk halinin devam edip etmeyeceği yarın açıklanacak

Afik şirketi CEO’su Simon Aykut’un KKTC’deki eski Rum mallarını gasp ettiği iddiasıyla yargılanmaya başlanacağı 26 Mart’a kadar tutuklu kalıp kalmayacağının belirlenmesi için davalı tarafın çağırdığı İngiliz Doktor George Kaye’in çapraz sorgusunun dün yapıldığı, kararın Rum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yarın saat 11.00’de açıklanacağı bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler çapraz sorgunun yapıldığı dünkü duruşmanın sabah oturumunda Doktor George Kaye’in iddia makamı adına Andreas Aristidis tarafından sorgulandığını yazdı.

Doktor Kaye, 10 Şubat’ta Rum Merkezi Cezaevi’nde Aykut’tan kan örneği aldığını ve Londra’daki iki laboratuvara gönderdiğini ve çıkan sonucun, Aykut’un prostat kanseri olduğunu gösterdiğini belirtti ancak Aristidis, gerek Doktor Kaye’nin prostat kanseri teşhisi koyacak tıbbi yeterliliğine ve kan örneğinin 10 Şubat’ta alınmasından Londra’daki iki laboratuvara ulaştırılmasına kadarki prosedüre itiraz etti.

Aristidis, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin kişi haklarıyla ilgili 3’üncü maddesinin ihlal edilmediğini, Rum Merkezi Cezaevi’nin tutukluya ihtiyaç duyduğu yahut talep ettiği tıbbi hizmeti vermekle yükümlü olduğunu söyledi. Daha önce 3 farklı doktor tarafından mahkemeye sunulan tıbbi değerlendirmelerinin, Aykut’un sağlık durumunun doğrudan risk altında olmadığını gösterdiğini savunarak 26 Mart’a kadar tutukluluk halinin sürmesini talep etti.

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