Sınava katılan 23 adaydan 17’si, hem teorik hem de pratik bölümlerden 70 puanın üzerinde başarı göstererek sertifika almaya hak kazandı. Başarılı katılımcılara sertifikaları, 3 Haziran 2025 Salı günü Çalışma Dairesi Müdürlüğ

Polis memuru Ali Aydoğanlı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25 Mayıs 2025 tarihinde saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde, boş arazi içerisinde daha önceden aralarında mevcut olan sorun nedeniyle, M.T.(E-49) ile konuştukları sırada, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdıkları bıçak ile M.T.’yi sol sırt, karın ve kol bölgelerinden ağır şekilde yaralayıp katle teşebbüs ettikten sonra, vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini söyledi. Polis, ağır şekilde yaralanan M.T.,’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Kalp Damar ve Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındığını, doktordan alınan raporda vücudunda sadece bıçak değil, yuvarlak uçlu delici alet yarası tespit edildiğini açıkladı. Polis, bıçak darbelerinden birinin akciğere yakın bir mesafeye denk geldiğini, yaralının doktor gözetiminde tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak 6 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelediklerini, tanık ifadeleri aldıklarını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, olayda kullanılan 22 santim uzunluğundaki bıçağın bulunduğunu belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, işlenen suçun ağır ceza kapsamında girdiğini kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün ıspatı vücut yapmalarına, kişi başı 150 bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için üçer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.