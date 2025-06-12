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Şirket Klimasını Çalıp Sosyal Medyada Satmaya Kalktı!

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İskele’de bir şirkette çalışan 22 yaşındaki genç, 21 klimayı çalıp sosyal medya üzerinden satışa çıkardı. Yurt dışına kaçmak isterken Ercan Havalimanı’nda yakalandı.
Şirket Klimasını Çalıp Sosyal Medyada Satmaya Kalktı!

Aralık 2024 ayı içerisinde, İskele’de faaliyet gösteren bir şirkette çalışan U.M. (E-22), kendisine şirket binasına monte edilmek üzere teslim edilen toplam 21 adet 18’lik klimayı çaldı. Zanlının, söz konusu klimaları sosyal medya platformlarında satılığa çıkardığı tespit edildi.

Polis, olaydan 11 Haziran 2025 tarihinde haberdar oldu. Yapılan ileri soruşturma sonucunda, hırsızlıkla bağlantılı olduğu belirlenen U.M., yurt dışına kaçmak üzereyken Ercan Havalimanı’nda yakalanarak tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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