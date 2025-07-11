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Şirketin dolarlarını çaldı!

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Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan B.E yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Şirketin dolarlarını çaldı!

 Polis memuru Nazmi Doğan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 4 Temmuz 2025 tarihinde Lefkoşa, Ortaköy'de faaliyet gösteren faaliyet gösteren bir işletmede makine mühendisi olarak çalışmakta olan zanlının iş yeri adına Girne’deki bir işletmeden aldığı 5 bin Amerikan Doları'nı şirket muhasebesine teslim etmeyip, zimmetine geçirmek suretiyle sirkat ettiğini açıkladı.

Polis, olayın 09.07.2025 tarihinde bildirildiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, çalındığı iddia edilen paranın henüz bulunmadığını, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının bazı beyanlarda bulunduğunu kaydeden polis, 7 gün ek süre talep etti.

Talebi değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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