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Sivilce deyip geçmemeli...

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Vücudumuzda çıkan sivilceler bizlere aslında neler anlatmak istiyor? Gelin hep birlikte öğrenelim...
Sivilce deyip geçmemeli...

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1. Bölge – Boyun: Aşırı şeker tüketimi, stres ve böbrek üstü besleri (hormonların) aşırı salgılanması sonucu boyun bölgenizde sivilce oluşumu gözlenir. Gömleğinizin yakası sıkıyorsa yada saçlarınızbu bölgeye temas ediyorsa yine boyunda sivilce oluşumuna neden olabilir.

2. ve 3. Bölge – Omuzlar: Aşırı stres altında olduğunuzda, hassas ve kırılgan bir yapınız varsa omuzlarda sivilce ve akneler gözlenebilir. Ayrıca çantanızın askısının omzunuza temas etmediğinden emin olun.

4. Bölge : Göğsünüzde oluşan sivilce ve akneler dengesiz ve yetersiz beslenmeden yada aşırı baharatlı yiyecekler, çok soğuk içecekler gibi sindirime etki edebilecek beslenme alışkanlıkları göğüs bölgenizde sivilce ve aknelere neden olur. Ayrıca hava almayan polyester ve naylon giysilerden kaçının.

5. ve 6. Bölge : Kalın bir deriyle muhafaza edilen kolların iç bölgelerinde oluşan akneler dolaşım yetersizliğinden ve bölgedeki ölü hücrelerin çokluğundan kaynaklanabilir. Salisitik asit içeren nemlendirilerle aknelerin önüne geçebilirsiniz. Problem devam ederse vitamin yetersizliğiniz olabilir.

7. Bölge : Karında bulunan az miktarda yağ bezesi, yüksek kan şekeri yada sıkı kıyafetlerden dolayı bu bölgede sivilcelere maruz kalıyor olabilirsiniz.

8. Bölge : Tıraş yada ağda sırasında meydana gelebilecek kıl dönmelerinden kaynaklı sivilcelenmeler olabildiği gibi yüksek nemli olan yetersiz hijyen ve bazı ciddi siğillerden akne oluşumu gözlenebilir. Rutubet ve nem oranı yüksek olduğundan zor ve ağrılı sivilcelerdir.

9. ve 10. Bölge – Üst Bacaklar : Uyluk ve üst bacaklarda akne genellikle kullanılan vücut losyonları, duş jelleri, yumuşatıcı ve şampuanlara bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Ağda, tıraş sonucu oluşabilecek kıl dönmeleri de bu bölgede aknelere sebep olabiliyor. Salisilik asit (BHA) ve glikolik asit (AHA) içeren nemlendiriciler tedavi edicidir.

11. ve 12. Bölge : Sırt bölgesi alerji, aşırı terleme, kullanılan şampuan ve jeller, dar giysiler gibi etkenlerin sonucu en yaygın akne oluşan bölgedir. Ayrıca yetersiz uyku ve yüksek kalorili besinler sonucu sırtta sivilce oluşumları gözlenmiştir. 13. ve 14. Bölge : Kalça bölgesindeki sivilcelere coğunlukla dar, hava almayan kirli çamaşırlar, yetersiz ve dengeli beslenme, soğuk içecekler sebep olmaktadır. Nemlendirici, temiz ve pamuklu iç çamaşırları ve düzgün beslenme bu probleminizi çözmeye yardım edecektir.

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