  • BIST 1.079
  • Altın 471,183
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,8084
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1749 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

Siyasi Partilerce Aday Belirlemenin Son Günü Bugün

» »
KKTC’de 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için siyasi partilerce aday belirlemenin son günü bugün.
Siyasi Partilerce Aday Belirlemenin Son Günü Bugün

KKTC’de 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için siyasi partilerce aday belirlemenin son günü bugün.
Resmi sürecin 12 Ağustos’ta başlamasıyla yürürlüğe giren ve iki ay boyunca yürürlükte kalacak seçim yasakları da devam ediyor.
KKTC’de 18 yaşını doldurarak seçmen hakkı kazananlar, 11 Ekim’de, 5 yıl görev yapacak Cumhurbaşkanını seçmek, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören Anayasa değişikliğini oylamak üzere sandığa gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçim takvimine göre, adaylık başvuruları 4 Eylül’de yapılacak, adaylar aynı gün geçici olarak ilan edilecek. Kesinleşen adaylar 14 Eylül’de ilan edilecek, seçim ve halkoylaması propagandası 15 Eylül’de başlayacak.

Seçim ve halkoylamasıyla ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmaları 26 Eylül’e kadar yayımlanabilecek. Seçim propagandası 10 Ekim’de sona erecek.

Yüksek Mahkeme ve YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, askı öncesi seçmen sayısının 198 bin 867 olduğunu açıklamıştı.

ANAYASA’DAKİ DÜZENLEME
KKTC Anayasası’nda Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli koşulları düzenleyen 99’uncu madde şöyle:
(1) Cumhurbaşkanı beş yıllık bir süre için seçilir. Cumhurbaşkanı adaylarının aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekir:    
(a) Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak;
(b) Yüksek öğrenim yapmış olmak;
(c) Otuz beş yaşını doldurmuş bulunmak;
(ç) Türk ana ve babadan doğmuş olmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak; ve
(d) En az beş yıldan beri daimi ikametgâhı Kıbrıs'ta bulunmuş olmak.
(2) Bir adayın Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için, kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekir.  Hiçbir aday salt çoğunluk sağlayamazsa, seçim yedi gün sonra en çok oy alan iki aday arasında yinelenir.  Bu takdirde, en çok oy alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.
(3) Cumhurbaşkanı, resmi görevleri dışında hiçbir iş yapamaz;  Devlet veya kamu kuruluşlarının herhangi bir yüklenme işini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemez.
(4) Cumhurbaşkanının maaşı, temsil ve hayat pahalılığı ödeneği ve yollukları yasa ile düzenlenir.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oruç Reis için yeni Navtex01 Eylül 2020 Salı 10:10
  • dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 1 Eylül 2020 Salı01 Eylül 2020 Salı 10:08
  • Cumhurbaşkanı Akıncı 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayımladı01 Eylül 2020 Salı 09:48
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar01 Eylül 2020 Salı 09:33
  • Kürtoğlu ‘Doğa Lefke’ kitabını LTB Başkanı Harmancı’ya sundu01 Eylül 2020 Salı 09:27
  • Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayımladı01 Eylül 2020 Salı 09:23
  • Tatar: "KKTC’nin Gelişmesi İçin Çalışıyoruz"01 Eylül 2020 Salı 09:17
  • KTOEÖS 1 Eylül Dünya Barış Günü Nedeni İle Anlamlı Bir Mesaj Yayımladı01 Eylül 2020 Salı 09:10
  • Serdar Denktaş’tan 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı01 Eylül 2020 Salı 09:01
  • KKTC'de bugün 1749 test yapıldı, 9 pozitif vaka31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti