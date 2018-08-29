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Şizofreni yatkınlığı marihuana içmeyi tetikliyor olabilir

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Daha önceki çalışmaların işaret ettiği şizofreni riski ile marihuana kullanımı arasındaki olası ilişkiye dair yeni bulgular elde edildi.
Şizofreni yatkınlığı marihuana içmeyi tetikliyor olabilir

Genetik verilere dayanılarak yapılan bir araştırma şizofreni riski ile marihuana kullanımı arasında bağlantı olduğuna dair bulguları güçlendiren sonuçlara ulaştı.

Nature Neuroscience'da yayınlanan çalışma, kişileri marihuana kullanmaya daha yatkın hale getiriyor olabileceği düşünülen genetik varyasyonların bir taslağını çıkarmayı amaçlayan Uluslararası Esrar Konsorsiyumu adlı proje kapsamındaki çabaların bir devamı niteliğinde.

marihuana ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

180 BİN KİŞİNİN GENETİK VERİLERİ İNCELENDİ

ABD'deki ‘23andMe' adlı genom ve biyoteknoloji şirketinden araştırmacıların da yer aldığı çalışmada, farklı genetik verilerden yararlanıldı. Devam eden ya da tamamlanmış kimi çalışmalarda kullanılan anonim genetik bilgilerin yanı sıra, DNA'larının araştırmalarda kullanılmasına izin veren gönüllülere ait verilerden de yararlanılan araştırmada, toplam 180 bin kişi incelendi.

marihuana ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

 

İncelenen genetik veriler, şizofreni riskinde insanların esrar kullanmaya yatkın olduklarını gösterdi. Araştırmada elde edilen bulgulara göre bazı insanlarda esrar kullanımına şizofreni yatkınlığı neden oluyor.

MARİHUANA RİSK ALTINDAKİ KİŞİLERDE DAHA DA TEHLİKELİ

Daha önce yapılan bir araştırmada elde edilen bulgular, marihuana içmenin şizofreni riskini artırdığına işaret ediyordu. Özellikle zihinsel hastalık riski altındaki kişilerin erken yaşta marihuana içmeye başlamalarının tehlikeyi daha ciddi boyutlara taşıyabileceği belirtiliyordu.

Son araştırma ise şizofreniye yatkınlığın marihuana kullanımı yatkınlığına yol açtığını gösteriyor.

Ancak araştırmacılar elde ettikleri bulguların daha önceki çalışmada elde edilen sonuçları çürütmediğine, diğer genetik çalışmalarda olduğu gibi bu araştırmada da ilişkinin karmaşık olduğuna dikkat çekiyorlar.

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