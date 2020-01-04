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Sokak hayvanları için su damacanalarından yuva yaptılar

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Yakın Doğu Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü personeli ve öğrencileri, hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla soğuk kış günlerinde kampüste sığınacak yer arayan havyanlar için su damacanalarından yuva yaptı.
Sokak hayvanları için su damacanalarından yuva yaptılar

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan yurtlarda kalan öğrenciler ile personelin katılımıyla gerçekleşen sosyal sorumluluk projesinde, doğa canlılarının kış aylarında soğuktan korunması için kullanım tarihi geçmiş su damacanalarını değerlendirerek yuva yaptılar. Yüzün üzerinde hazırlanan yuvalar kampus içerisine yerleştirilirken, yuvalardan isteyen herkese ücretsiz olarak dağıtıldığı belirtildi.

Beğeni Toplayan Bir Sosyal Sorumluluk Projesine İmza Atıldı…
Üniversite olarak eğitimle birlikte sosyal ve kültürel etkinlikleri de önemsediklerini ifade eden Yurtlar Müdürü Recep Uğur Arslan, yurtlarda kalan öğrencilerle birlikte kış aylarında zor zamanlar geçiren canlara destek olabilmek için tarihi geçmiş su damacanalarını değerlendirerek yuvalara dönüştürdüklerini söyledi.

Kısa zamanda yüzün üzerinde yuva hazırladıklarını belirten Arslan, “Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yağmurların başlaması ve havaların iyice soğuması üzerine kampüste yaşamlarını sürdüren minik canların ortamları sıcak olsun diye Yurtlar Müdürlüğü olarak yuva projesini hayata geçirdik. Yurtlarda kalan öğrenciler ve personelin de katılımıyla kısa sürede yüzün üzerinde kullanım tarihi geçmiş damacanalar topladık. Soğuk havalardan hayvanların korunması için bu gibi projelerle farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bunun için de hazırlanan yuvalardan isteyen herkese ücretsiz olarak dağıtıyoruz” dedi.

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