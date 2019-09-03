Sokak’ta konuşulan daima bir adım önde ve 2. Tur hesapları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 8 ay zaman kaldı. Havaların serinlemesi ile birlikte sokakta Cumhurbaşkanlığı seçimleri konuşulmaya da başlandı.

En örgütlü partiler olan UBP ile CTP’nin adayları ve örgütleri 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını da belirleyecek noktada.

Kıbrıs Türk halkı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya güveniyor ancak bu güvenin oya dönüşebilmesi örgütlü bir yapının olmasına ve vatandaşı ikna etmesine bağlı. Seçime 7 ay kalmasına rağmen henüz ortalarda Cumhurbaşkanı Akıncı için çalışan bir örgütsel yapı yok. Ha, Akıncı kendisi birçok üst düzey temas yapıyor hatta bazı milletvekilleri ile de görüşüyor olsa da sokak, kahve, iş yerinde bu işi örgütleyen kimseler yok.

UBP ülkenin en örgütlü partisi şimdi de hükümetin büyük ortağı, UBP’nin adayı veya tavşan aday olarak adlandırılacak herhangi bir adayı seçimin sonucunu belirleyecek noktada. UBP’de her ne kadar da aday olmak istemiyorum dese de en güçlü aday Ersin Tatar. Tatar dışında kim aday olursa olsun tavşan aday olarak toplumdan kabul görecek UBP’yi yarıştan düşürecektir. Tatar’ın dışındaki aday eğer UBP’yi ve örgütlerini firesiz mobilize edebilirse bu kez onun 2. Tura kalma olasılığı hayli yüksek olabilir.

15 aylık Başbakanlık döneminde izlediği kucaklayıcı tavır (bu arada halkı da gerçekten de fiziksel olarak da kucaklıyor) genç olması ve Akıncı’nın “bu bizim neslin son denemesi” çıkışından sonra gözler hep onun üzerinde oldu.

Tufan Erhürman partisi CTP’nin çok üzerinde bir desteğe sahip. Bazı CTP’liler bir önceki seçimde Sibel Siber’e yaptıkları gibi Erhürman’a oy vermeyebilir ama Erhürman hem CTP dışındaki soldan hem de sağdan çok ciddi derecede oy alacak bir güveni verebildi 15 aylık hükümet döneminde.

Ve elbette seçimin sürprizi olacak olan YDP ve adayı Erhan Arıklı...

YDP, Arıklı ile birlikte bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde %10 psikolojik sınırını aşıp önemli bir halk desteğine ulaşacak. Adeta ikinci turun anahtarını elinde tutacak bir desteğe de ulaşabilir bu destek. Bu Arıklı’nın partisindeki bazı kimselere rağmen izleyeceği performansa bağlı.

Kudret Özersay da elbet bir diğer iddialı aday ancak partisi HP özellikle hükümet süreçlerinde önemli derecede kan kaybetmiş durumda. Özersay’ın ikinci tura kalması ise adeta bir hayal es kaza ikinci tura kalması durumunda ise seçilmesi tam bir mucize.

Ve Denktaş siyaseten en olgun dönemini yaşıyor çıkışları etkileyici de oluyor bunu yolda sokakta duymak mümkün ancak yıllar içerisinde tabanını kaybetti. Adaylığı herhalde bir başka zamana bırakacak gibi duruyor şimdilik.

Ve son not aday olacak olanların hepsi de 2. Tur hesabı yapıyor. 2. Tur kimsenin cebinde keklik değil. Ve bu 7 ayda köprülerin altından çok suların da akması mümkün.