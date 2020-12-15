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Sol Akademi’de Müdahaleler Tartışılacak.

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Sol Hareket bünyesinde "Parasız, Bilimsel ve Demokratik Eğitim" şiarı ile çalışmalar yürüten Sol Akademi, “Geçmişten Günümüze Toplumsal İradeye Müdahaleler” konulu seminer düzenliyor.
Sol Akademi’de Müdahaleler Tartışılacak.

Geçmişten günümüze toplumsal iradeye yönelik müdahalelerin ve müdahaleler karşısında nasıl bir mücadele yürütülmesi gerektiğinin tartışılacağı seminer 16 Aralık Çarşamba (yarın) saat 19:00-21:00 saatleri arasında Lefkoşa Sol Hareket Genel Merkezi’nde gerçekleşecek.

 Sol Akademi Koordinatörü Besim Baysal’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek seminerde, Kıbrıs Türk Barış Derneği üyesi Ahmet Derya ve Sol Hareket kurucularından Akademisyen Dr Abdullah Korkmazhan konuşmacı olarak yer alacak.

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Sunumların ardında katılımcılarında söz alıp, açık tartışma şeklinde devam edecek seminere tüm halkımız davetlidir.

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