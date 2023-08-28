Sol Gençlik, Anonim Gençlik’in 2. yıl dönümü etkinliğine katıldı.

Anonim Gençlik’in 2. yıl dönümü etkinliğine Sol Gençlik adına Dize Irkad, Lema Gözay ve Melihat Haksız katılım gösterirken, dayanışma ve selamlama konuşmasında bulundular.

Sol Gençlik adına Lema Gözay tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Değerli yoldaşlar, aramızdaki katılımcılar ve bu etkinliğin organizasyonunda emeği geçen herkes, sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Sol Gençlik, siyaset tarihi değerlendirildiğinde kuruluşu daha kısa bir süre önce gerçekleştirmesine rağmen Anonim Gençlik Oluşumu ile önemli ve anlamlı eylem ve toplantılara birlikte imza attı. Gençlik ve sürdürülebilir bir ekososyalist düzen için ortak çaba sarfettiğimize inanmaktayız.

Kıbrıslı ayrılıkçılar ve burjuvazi elitler, her zaman olduğu gibi büyük bir uyum içerisinde ülkemizde emperyalizmin dilediği gibi at koşturması ve kalıcı olarak bölünerek yozlaşması için birlikte çalışmaktadır. Ancak bu defa başarılı olamayacaklardır. Çünkü karşılarında sürdürülebilir bir sosyoekonomik düzen ve yeniden birleşme için daha kararlı ve korkusuzca çalışan binlerce ilerici ve savaşçısı gençleri bulacakları inancı içerisindeyiz.

Sol Gençlik olarak Anonim Gençlik Oluşumu'nun 2. Yıl Dönümü’nü içten duygularımızla selamlar, verimli ve başarılı geçmesini dileriz”