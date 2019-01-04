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Sol Hareket: "Karapaşaoğlu'na verilen cezayı şiddetle protesto ediyoruz"

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“Bu kabul edilemez durum sivil ve demokratik bir ülkeye ne denli ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha ortaya koymaktadır” diyen Korkmazhan, vicdani rettin en temel insan hakkı olduğunu ve bu hakkın biran önce yasalaşmasını talep ettiklerini vurguladı.
Sol Hareket: "Karapaşaoğlu'na verilen cezayı şiddetle protesto ediyoruz"

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun askeri mahkeme de yargılanarak para ve hapislik cezalarına maruz bırakılmasını şiddetle protesto ettiklerini belirterek, Karapaşaoğlu ve tüm vicdani retçiler ile dayanışmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.“Bu kabul edilemez durum sivil ve demokratik bir ülkeye ne denli ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha ortaya koymaktadır” diyen Korkmazhan, vicdani rettin en temel insan hakkı olduğunu ve bu hakkın biran önce yasalaşmasını talep ettiklerini vurguladı.

“HÜKÜMETÇİLİK OYUNU UĞRUNA GENÇLER HAPSEDİLİYOR”

Sivillerin askeri mahkemelerde yargılandığı bir ortamda sivil hükümet ve demokrasiden bahsetmenin anlamsız olduğuna dikkat çeken Korkmazhan, “Hükümet olduğunu iddia eden 4 parti de hem seçim programlarında hem de hükümet programlarında vicdani ret hakkını tanıyacaklarını vaadettiler. Ancak bugüne kadar yapılanlar verilen sözlerin tam tersidir. Vicdani ret hakkını kullanmak isteyen gençlerin askeri mahkemelerde yargılanarak hapsedilmelerinin en büyük sorumlusu, vicdani ret hakkını tanımayan ve hükümetçilik oyunu oynayanlardır” dedi.

“SAVAŞACAĞIMIZ DEĞİL, ÜZERİNDE İNSANCA YAŞAYACAĞIMIZ BİR ÜLKE İSTİYORUZ!”

Korkmazhan, Sol Hareket olarak vicdani ret hakkı yanı sıra, kademeli olarak askerlik süresinin kısaltılmasını, şartlarının iyileştirilmesini ve zorunlu askerliğin kaldırılmasını, nihai olarak Kıbrıs’ın tüm asker ve silahlardan arındırılmasını talep ettiklerini ve bunun için mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

 Hukukun ve demokrasinin Kıbrıs’ın kuzeyinde göstermelik olduğunu, sivil bir yönetim değil asker ağırlıklı militarist bir rejimin söz konusu olduğunu vurgulayan Korkmazhan, “Esas olan asker ağırlıklı militarist düzene karşı tüm demokrasi ve barış güçlerinin en geniş birlikteliğini her alanda sağlamaktır. Kendi kendimizi yöneteceğimiz, sivil, demokratik bir ülke ve erken federal çözüm mücadelesini kararlılıkla sürdürmektir. Savaşacağımız değil, üzerinde insanca yaşayacağımız bir ülke itiyoruz” dedi.

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