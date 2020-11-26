Sol Hareket: “Maraş’taki caddenin isminin değiştirilmesi kabul edilemez”

Sol Hareket, Maraş’taki Kennedy Caddesi’nin adının Semih Sancar Caddesi olarak değiştirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu ve buna benzer provokatif adımlar karşısında sessiz kalmayacaklarını açıkladı.

Sol Hareket, Maraş’taki Kennedy Caddesi’nin adının Semih Sancar Caddesi olarak değiştirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu ve buna benzer provokatif adımlar karşısında sessiz kalmayacaklarını açıkladı.

Sol Hareket adına açıklama yapan Besim Baysal, “Mağusa Maraş'taki Kennedy Caddesi'nin adının Semih Sancar Caddesi olarak değiştirilmesinin ülkedeki şehirlerin, köylerin, mahalle ve sokak isimlerinin değiştirilmesi sürecinde ilk olmadığı gibi son da olmayacağını” belirtti.

Baysal, Kennedy Caddesi'nin adının değiştirilmesini basit bir çalışma değil “ülkenin ilhakı projesinin ve Kıbrıslı Türklerin asimilasyonunun bir parçası olarak görmek gerektiğini” savundu.