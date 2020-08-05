Sol Hareket, Toplumsal irademize müdahaleyi reddediyoruz.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, seçim yasaklarına çok az bir süre kala, UBP, YDP ve DP başkanlarının Ankara’ya çağrılmasının Kıbrıslı Türk toplumunun iradesine açık bir müdahale olduğunu belirterek, “Toplumsal irademize müdahaleyi reddediyor, bu müdahaleye çanak tutanları şiddetle kınıyoruz” dedi.

AKP hükümetinin Kıbrıslı Türk toplumunun siyasi iardesine müdahaleleri alışkanlık haline getirdiğini, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik müdahalelerini açıktan ve yoğun bir şekilde sürdürdüğünü kaydeden Korkmazhan, bu müdahalelerin sonuçsuz kalmaya mahkum olduğunu kaydetti.

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik müdahalelerin açıktan yapılması, çözüm ve demokrasi karşıtlarının telaşını göstermektedir” diyen Korkmazhan, toplumun iradesini hiçe sayanların, toplum tarafından cezalandırılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

“Kıbrıslı Türk toplumu, kendi özgün kimlik ve kültürlerine, laik, demokratik ve çoğulcu yapısına yönelik müdahaleleri kabul etmiyor. Buna karşı, kendi kendini yönetme, kendi kararlarını alma hakkına ve toplumsal iradesine saygı gösterilmesini talep ediyor” diyen Korkmazhan, Türkiye ile ilişkilerin muhtaç, emir alan, edilgen ve bağımlı bir şekilde devam etmesinin doğru olmadığını, Türkiye’nin, toplumsal yaşamın her alanında kurduğu tahakküm ve toplumsal iradeye müdahalelerinin son bulması gerektiğinin altını çizdi.

Kıbrıslı Türk toplumunun iradesine saygı temelinde, kişilikli ve haysiyetli bir ilişkinin tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Korkmazhan, her nereden gelirse gelsin toplumsal iradeye müdahalelerin karşısında olmaya devam edeceklerini kaydetti.