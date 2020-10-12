Sol Hareket'ten Kınama

Sol Hareket, faşist suç örgütü ELAM tarafından dün akşam Derinya geçiş kapısında düzenlenen provokatif eylemi şiddetle kınadıklarını belirtti.

Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, ELAM'ın eyleminin, dün akşam seçim sonuçlarının açıklandığı bir anda gerçekleştirmesinin tesadüf olmadığını belirterek, “ELAM, Yunanistan'daki Altın Şafak örgütünün uzantısı olan bir suç örgütüdür ve biran önce kapatılmalıdır” dedi.

“Kıbrıs tarihinin, her iki taraftaki faşist ve milliyetçilerin Kıbrıs'ın kalıcı bölünmesi yönünde provokasyon örnekleri ile dolu olduğunu” söyleyen Korkmazhan, “Her iki taraftaki faşist ve milliyetçiler, bir birlerinin değirmenine su taşımakta, ilerici ve çözüm yanlılarının çabalarını berhava etmeye çalışmaktadırlar. Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, tüm Kıbrıs ilericileri olarak faşizme ve bölünmüşlüğe asla geçit vermeyeceğiz” dedi.