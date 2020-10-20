Sol Hareket'ten Seçim Sonucuna Yönelik Basın Açıklaması

Tatar seçilmiş değil, atanmıştır.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, 18 Ekim’de gerçekleşen seçimlerin Kıbrıslı Türk toplumunun iradesini yansıtmadığını belirterek, Tatar’ın seçilmiş değil, atanmış olduğunu kaydetti.

Tatar’ın Kıbrıslı Türk toplumunun seçilmiş lideri değil, Erdoğan ve AKP-MHP koalisyonunun ataması olduğunu kaydeden Korkmazhan, “Tatar’ın seçim karargahına dönüşen TC büyükelçiliği, her türlü müdahale ve baskıyı uygulamaktan geri durmadı. Türkiye’den gelen özel ekipler, istihbarat birimleri, milletvekilleri, yerli ve yabancı mafya odakları ev-ev gezerek, tehdit, baskı, şantaj ile Tatar lehine çalışmalar yürüttüler. Dağıtılan Milyonlarca TL para ile seçimin kaderini değiştirecek oranda seçmen iradesi satın alındı” dedi.

Seçim sürecinin ve ortaya çıkartılan sonucun demokratik olmadığını kaydeden Korkmazhan, “Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesi ve Sn Akıncı’nın kazandığı seçim müdahale, baskı, tehdit ve dağıtılan büyük miktarda para ile gaspedilmiştir” dedi.

Erdoğan’ın hedefi ilhaktır!

Erdoğan ve Saray Rejimi’nin hedefinin Kıbrıs’ın kuzeyini ilhak etmek olduğuna vurgu yapan Korkmazhan, “Kıbrıslı Türklerin iradesini gaspedenlerin bir sonraki adımı, ilhak ihtimalini olanaklı kılmak için faşist sağ bir hükümet yapısı kurmak, daha fazla nüfus aktarıp, daha fazla vatandaşlık dağıtarak, demografik yapıyı ve seçmen yapısını değiştirmektir” dedi.

Tüm demokrasi ve barış güçlerinin en önemli görevinin en geniş yurtsever demokratik birliği sağlamak ve ilhak tehdidini bertaraf etmek olduğuna vurgu yapan Korkmazhan, Sol Hareket olarak bu yönde çalışma başlatacaklarını vurguladı.