  • BIST 1.206
  • Altın 482,890
  • Dolar 7,8858
  • Euro 9,2907
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 9 yeni vaka, 6 vaka yerel

Sol Hareket'ten Seçim Sonucuna Yönelik Basın Açıklaması

» »
Tatar seçilmiş değil, atanmıştır.
Sol Hareket'ten Seçim Sonucuna Yönelik Basın Açıklaması

Tatar seçilmiş değil, atanmıştır.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, 18 Ekim’de gerçekleşen seçimlerin Kıbrıslı Türk toplumunun iradesini yansıtmadığını belirterek, Tatar’ın seçilmiş değil, atanmış olduğunu kaydetti.

Tatar’ın Kıbrıslı Türk toplumunun seçilmiş lideri değil, Erdoğan ve AKP-MHP koalisyonunun ataması olduğunu kaydeden Korkmazhan,  “Tatar’ın seçim karargahına dönüşen TC büyükelçiliği, her türlü müdahale ve baskıyı uygulamaktan geri durmadı. Türkiye’den gelen özel ekipler, istihbarat birimleri, milletvekilleri, yerli ve yabancı mafya odakları ev-ev gezerek, tehdit, baskı, şantaj ile Tatar lehine çalışmalar yürüttüler. Dağıtılan Milyonlarca TL para ile seçimin kaderini değiştirecek oranda seçmen iradesi satın alındı” dedi.

Seçim sürecinin ve ortaya çıkartılan sonucun demokratik olmadığını kaydeden Korkmazhan, “Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesi ve Sn Akıncı’nın kazandığı seçim müdahale, baskı, tehdit ve dağıtılan büyük miktarda para ile gaspedilmiştir” dedi.

Erdoğan’ın hedefi ilhaktır!

Erdoğan ve Saray Rejimi’nin hedefinin Kıbrıs’ın kuzeyini ilhak etmek olduğuna vurgu yapan Korkmazhan, “Kıbrıslı Türklerin iradesini gaspedenlerin bir sonraki adımı, ilhak ihtimalini olanaklı kılmak için faşist sağ bir hükümet yapısı kurmak, daha fazla nüfus aktarıp, daha fazla vatandaşlık dağıtarak, demografik yapıyı ve seçmen yapısını değiştirmektir” dedi.

Tüm demokrasi ve barış güçlerinin en önemli görevinin en geniş yurtsever demokratik birliği sağlamak ve ilhak tehdidini bertaraf etmek olduğuna vurgu yapan Korkmazhan, Sol Hareket olarak bu yönde çalışma başlatacaklarını vurguladı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönyeli’de İlkyardım Farkındalık Eğitimleri Yarın Başlıyor20 Ekim 2020 Salı 10:25
  • İşte KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra olası hükümet modelleri20 Ekim 2020 Salı 10:12
  • Tatar:"Ben aktif bir Cumhurbaşkanı olacağım.İngiltere'ye gideceğim"20 Ekim 2020 Salı 10:01
  • 20 Ekim Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?20 Ekim 2020 Salı 09:32
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanıyor20 Ekim 2020 Salı 08:51
  • Girne'de Elektrik Kesintisi Yaşanacak20 Ekim 2020 Salı 08:47
  • dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 20 Ekim 2020 Salı20 Ekim 2020 Salı 08:31
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar20 Ekim 2020 Salı 08:02
  • Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak20 Ekim 2020 Salı 07:55
  • Tatar ve Anastasiadis buluşup, görüşecekler20 Ekim 2020 Salı 07:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti