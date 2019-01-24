“Son 10 yıllık icraatlar ve iddialar araştırılmalı”

Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, Dome Otel işletmecilerinin son on yıllık icraatının incelenmesi, yolsuzluk iddiaların araştırılması gerektiğini belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Coşkuner, Dome Otel sözleşmesinin kira sözleşmesi değil, kar ortaklığına dayalı işletme sözleşmesi olduğunu, dolayısıyla konunun kira sözleşmelerinde olduğu gibi süresinin uzatılması konusu olduğu iddialarının geçerli olmadığını savundu.

Vakıflar İdaresi’nin sözleşmeye uyulmadığı, ödenen paranın çok az bir miktar olduğunu, bir milletvekilinin ise işletmecinin usulsüzlük yaptığına yönelik iddialar ileri sürdüğünü kaydeden Coşkuner, bu iddialar araştırılmadan sona ermiş olan sözleşmenin yenilenmesinde ısrar etmenin “doğru olmadığını” iddia etti.

Yatırımlara da değinen Coşkuner, çok yaşlı olan binanın denizin etkisinden korunması için çok büyük yatırıma ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Coşkuner şöyle devam etti:

“İşletmecilerin son on yıllık icraatı incelenerek, ileri sürülen yolsuzluk iddialarının doğru olup olmadığı tespit edilmelidir. Bu husus, iddiaların doğru olmadığının tespit edilmesi halinde işletmecilerin aklanması açısından da önemlidir. Otelin deniz etkisiyle oluşan tehlikeli durumunun önlenmesi ile yenileme yatırımlarının projelendirilerek gerekli olan para miktarının tespit edilmesi ve şartnamelerin hazırlanarak Dome Hotel’in şeffaf bir ihale yoluyla icar edilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz.”

Coşkuner, Dome Otel personelinin kazanılmış haklarının korunarak, çalışmaya devamının sağlanması gerektiğini de ifade etti.