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Son bir haftada 10 yangın!

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KKTC’de geçen hafta 10 yangın, 11 özel servis olayı meydana geldi.
Son bir haftada 10 yangın!

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan 10-16 Şubat tarihlerini kapsayan rapora göre, belirtilen süredeki yangınlarda toplam zarar miktarı 929 bin TL oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri, “elektrik kaynaklı kısa devre, aracın motor bölümünden sızan akaryakıtın sıcak aksamlar üzerine temas edip alevlenmesi, yanık unutulan mumun masa örtüsünü tutuşturması, gaz kaçağı, çöp bidonu içerisine sönmeden atılan kömürlerin çöp bidonunu tutuşturması, yatağın yanında bulunan faal durumdaki elektrikli sobanın yorganı tutuşturması ve temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrolden çıkması” olarak yer aldı.

Özel servis olayları ise; “asansör içerisinde mahsur kalan şahısların kurtarılması, doğal afet, yangına karşı tedbir alma, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” şeklinde sıralandı.

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