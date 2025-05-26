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Son bir haftada 20 yangın

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Ülkede geçen hafta çıkan 20 yangında 2 milyon TL’nin üzerinde maddi hasar oluştu.
Son bir haftada 20 yangın

Ülkede geçen hafta çıkan 20 yangında 2 milyon TL’nin üzerinde maddi hasar oluştu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 19-25 Mayıs tarihlerini kapsayan süredeki yangınların muhtemel sebepleri; “Kısa devre, kişi veya kişiler tarafından yakma, elektrik tellerinden düşen kıvılcım, davlumbazda ve bacada biriken yağ, söndürülmeyen sigara izmariti, yeşil bağlanan balyaların kimyasal reaksiyonu, yakıt sızıntısı, yanık unutulan mumla, gaz ocağında unutulan yemek yağı” olarak belirtildi.

KKTC’de meydana gelen 20 yangının maliyeti de 2 milyon 423 bin 680 TL olarak açıklandı.

Öte yandan söz konusu tarihler arasında ülkede 21 özel servis olayı olurken bunlar, “yangına karşı tedbir, aracın motorunda, sulama havuzunda, çatıda ve su kuyusunda mahsur kalan kedilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki” olarak sıralandı.

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