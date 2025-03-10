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Son bir haftada 8 yangın

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KKTC’de geçen hafta 8 yangın, 25 özel servis olayı meydana geldi.
Son bir haftada 8 yangın

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan 3-9 Mart tarihlerini kapsayan rapora göre, son bir haftada meydana gelen yangınlar toplam 5 milyon 396 bin  500 TL'lik hasara neden oldu.

Raporda, yangınların, elektrik kaynaklı kısa devre, şömineden çıkarılıp söndürülmeden atılan közlerin çöp bidonunu tutuşturması, elektrik tellerinin birbirine temas edip çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, kişi/ler tarafından temizlik maksatlı yakma ve aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu başladığı belirtildi.

Özel servis olaylarının ise “trafik kazası sonucu araç içerisinde sıkışan şahsın kurtarılması, ağaç üzerinde ve evin sende katında mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alma, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olduğu kaydedildi.

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